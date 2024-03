Trump nie je schopný zložiť peňažnú záruku v občianskoprávnom konaní

New York 19. marca (TASR) - Bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi hrozí zhabanie majetku, čo je ponižujúci úder pre jeho starostlivo budovaný imidž magnáta, ktorý si sám vypracoval. Jeho právnici totiž v pondelok priznali, že nemá dostatok hotovosti na to, aby sa odvolal proti pokute vo výške 464 miliónov dolárov za podvodné nadhodnocovanie svojho majetku, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Trump, republikánsky kandidát do novembrových prezidentských volieb v USA, má v úmysle napadnúť tento rozsudok vynesený vo februári občianskoprávnym súdom v štáte New York, čo by si vynútilo automatické zastavenie exekúcie. Najprv však musí peniaze uložiť na účet spravovaný odvolacím súdom alebo zložiť peňažnú záruku v plnej výške. Jeho žiadosť o pomoc odmietlo 30 poisťovní, uviedli právnici v novom podaní.



"Budeme bojovať a porazíme tento hoax," uviedol Trump v pondelok večer vo svojom vyhlásení, pričom tento prípad označil za "hon na čarodejnice".



Jeho finančná tieseň zvyšuje pravdepodobnosť, že štát New York by mohol začať s konfiškáciou majetku bývalého prezidenta už na budúci týždeň v pondelok, ak súd - známy ako Prvé oddelenie odvolacej divízie - nebude súhlasiť s odkladom.



Sudca rozhodol, že Trump a jeho spoločnosť The Trump Organization nezákonne nadhodnotili svoj majetok a manipulovali s hodnotou nehnuteľností, aby získali výhodné bankové úvery alebo poistné podmienky. Sudca preto vo februári nariadil Trumpovi zaplatiť 355 miliónov dolárov plus úroky, zatiaľ čo jeho synovia Eric a Donald mali každý odovzdať viac ako štyri milióny dolárov.



Trumpovi sa začiatkom marca podarilo zložiť samostatnú kauciu vo výške 91,6 milióna dolárov v inom súdnom procese, kde sa odvoláva proti rozsudku za sexuálne napadnutie a urážku na cti. Zažalovala ho newyorská spisovateľka Elizabeth Jean Carrollová.



Jeho právnici však uviedli, že všetci hlavní poskytovatelia peňažnej záruky majú interné pravidlá, ktoré im bránia prijať nehnuteľnosť ako zábezpeku v danom prípade podvodu, a mnohí z nich by neprekročili limit 100 miliónov dolárov.



Trumpovi tak zostáva jediná možnosť - zložiť 120 percent peňažnej zálohy v hotovosti a peňažných ekvivalentoch v celkovej výške 557,5 milióna USD vrátane poplatkov a úrokov. Trump tvrdí, že súdom stanovená peňažná záruka "je protiústavná, neamerická, bezprecedentná a prakticky neprijateľná pre akúkoľvek spoločnosť vrátane takej úspešnej, ako je tá moja".