Trump nominoval Amy Coneyovú Barrettovú na Najvyšší súd

Washington 27. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu nominoval konzervatívnu sudkyňu Amy Coneyovú Barrettovú do doživotnej funkcie členky Najvyššieho súdu, informovala agentúra AFP.



Barrettová by tak na Najvyššom súde mala nahradiť zosnulú liberálku Ruth Baderovú Ginsburgovú.



Barretová podľa Trumpa patrí medzi "najinteligentnejších a najnadanejších právnikov" a na pozíciu je "nanajvýš kvalifikovaná".



Keďže je veľmi pravdepodobné, že americký Senát, v ktorom majú väčšinu republikáni, nomináciu Barretovej schváli, konzervatívna väčšina na súde sa zrejme zmení a bude mať pomer šesť ku trom.



Podľa agentúry AP majú republikánski senátori v úmysle nomináciu schváliť ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť 3. novembra. Demokratickí oponenti vedení prezidentským kandidátom Joeom Bidenom však žiadajú, aby republikáni počkali s nahradením Ginsburgovej - ktorá zomrela minulý týždeň - až po voľbách. Po nich už bude známe, či sa Trump stane prezidentom aj druhýkrát.



Barrettová, praktizujúca katolíčka a profesorka práva, bola za sudkyňu vymenovaná prvýkrát v roku 2017. Je hlboko konzervatívna a pokladajú ju za nepriateľku práva na interrupciu - čo je pre mnohých republikánov kľúčová vec.



V roku 2018 sa dostala do užšieho výberu, predstaveného Trumpom, na kreslo uvoľnené po odchode sudcu Anthonyho Kennedyho do dôchodku, ale tento post nakoniec obsadil Brett Kavanaugh.



Biden vyzval Senát, aby Barrettovú nevymenoval na Najvyšší súd pred voľbami

Demokratický kandidát na post amerického prezidenta Joe Biden v sobotu vyzval Senát, aby nevymenoval sudkyňu Amy Coneyovú Barrettovú na Najvyšší súd pred prezidentskými voľbami, ktoré sa v USA uskutočnia 3. novembra. Inforomovala o tom agentúra AFP.



"Senát by sa týmto voľným miestom nemal zaoberať dovtedy, kým si americký ľud nezvolí nového prezidenta a nový Kongres," uviedol Biden takmer okamžite po tom, čo Trump nomináciu oznámil.



Biden vo svojom stanovisku uviedol, že Barretová preukázateľne nesúhlasí s rozhodnutím Najvyššieho súdu, ktorý sa zastal federálneho Zákona o ochrane pacientov a dostupnej zdravotnej starostlivosti, známeho aj ako Obamacare.



Zákon upravuje prístup k zdravotnému poisteniu a je kľúčovou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti v USA. Bol prijatý v čase, keď bol Biden viceprezidentom krajiny. Podľa Bidena sa Trump snaží zrušiť Obamacare už štyri roky, Najvyšší súd však dvakrát uznal zákon za ústavný.



"Ale aj uprostred globálnej pandémie Trumpova vláda žiada, aby súd celý zákon vyhlásil za neústavný, vrátane ochrany rizikových osôb," uviedol Biden.



Podľa agentúry AP majú republikánski senátori v úmysle nomináciu schváliť ešte pred voľbami. Vypočutie Barrettovej v Senáte by sa malo začať 12. októbra.