Trump nominoval Kushnera za amerického veľvyslanca vo Francúzsku

Washington 30. novembra (TASR) — Zvolený americký prezident Donald Trump nominoval Charlesa Kushnera, otca svojho zaťa Jareda Kushnera, za veľvyslanca USA vo Francúzsku. Kushner je "neuveriteľný podnikateľ, filantrop a skúsený vyjednávač, ktorý bude zastupovať našu krajinu a naše záujmy", uviedol Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social. Dodal, že Kushner by mal „upevniť partnerstvo medzi USA a Francúzskom“, pričom označil Francúzsko za „nášho najstaršieho a jedného z našich najvernejších spojencov“. Informovali o tom agentúra AFP a televízia NBC News.



Voľba Charlesa Kushnera podľa AFP zapadá do doterajšieho Trumpovho vzorca výberu ľudí do dôležitých funkcií - často ide o boháčov, ktorí sú blízki alebo lojálni jeho rodine. Sedemdesiatročný Charles Kushner je realitný manažér a bývalý právnik; jeho syn bol hlavným Trumpovým poradcom počas jeho prvého funkčného obdobia.



Charles Kushner sa v roku 2004 priznal k 18 obvineniam z daňových únikov, ovplyvňovania svedkov a nezákonného prispievania na kampaň. Väčšinu z dvojročného trestu si odsedel vo federálnom väzení. Krátko pred koncom svojho prvého funkčného obdobia ho Trump omilostil spolu s ďalšími 25 odsúdenými.



Kushnera začal stíhať vtedajší federálny prokurátor v New Jersey Chris Christie, ktorý sa neskôr stal guvernérom štátu New Jersey a hlavným Trumpovým oponentom. Christie neúspešne kandidoval proti Trumpovi v republikánskych primárkach v rokoch 2016 a 2024.



V roku 2019, keď bol Christie ešte guvernérom New Jersey, označil Kushnerov prípad za „jeden z najohavnejších a najnechutnejších zločinov“, aké kedy stíhal.



Ak sa nominácia Kushnera potvrdí, nahradí Denise Bauerovú, významnú podporovateľku demokratov.