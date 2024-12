Trump nominoval podnikateľa za poradcu pre Blízky východ

Washington 1. decembra (TASR) - Novozvolený prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu uviedol, že si vybral libanonsko-amerického podnikateľa Massada Boulosa za hlavného poradcu pre arabské a blízkovýchodné záležitosti. Trump rozhodnutie oznámil na platforme Truth Social, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Som hrdý na to, že môžem oznámiť, že Massad Boulos bude pôsobiť ako hlavný poradca prezidenta pre arabské a blízkovýchodné záležitosti," napísal Trump. Boulos, svokor Trumpovej dcéry Tiffany, zohral podľa AFP dôležitú úlohu v rámci volebnej kampane, kde sa snažil zmobilizovať arabsko-amerických a moslimských voličov.



Miliardár s rozsiahlymi obchodnými väzbami v Nigérii prevezme náročnú pozíciu vzhľadom na to, že v Pásme Gazy pretrváva vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, v Libanone je uzavreté iba krehké prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh a povstalecké sily v Sýrii aktuálne aj naďalej postupujú proti vláde Bašára Asada, pripomína AFP.



Boulos sa narodil v Libanone, no ako tínedžer sa presťahoval do Texasu. Študoval na Houstonskej univerzite, kde získal aj právnický titul a stal sa občanom USA. "Massad je vynikajúci právnik a vysoko uznávaný líder vo svete obchodu s bohatými skúsenosťami na medzinárodnej scéne," povedal Trump o nominácii.



"(Massad) je dlhoročným zástancom republikánskych a konzervatívnych hodnôt, prínosom pre moju kampaň a zohral dôležitú úlohu aj pri budovaní nových rozsiahlych partnerstiev s arabskou komunitou," doplnil Trump.



Republikán pritom aj v sobotu vybral do svojej administratívy svokra jedného z detí, realitného magnáta Charlesa Kushnera, ktorý sa stane veľvyslancom USA vo Francúzsku.