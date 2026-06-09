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Trump nominoval Todda Blanchea do funkcie ministra spravodlivosti
Biely dom uviedol, že nomináciu v pondelok formálne zaslal do Senátu.
Autor TASR
Washington 9. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok nominoval natrvalo do funkcie ministra spravodlivosti svojho niekdajšieho osobného právnika Todda Blanchea, ktorú od apríla vykonával dočasne, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Biely dom uviedol, že nomináciu v pondelok formálne zaslal do Senátu. Trump už minulý týždeň zverejnil, že Blanchea do funkcie ministra spravodlivosti nominuje nastálo. Podľa AFP však nie je jasné, či bude mať v Senáte dostatočnú podporu, ktorý musí schváliť nominácie vysokých predstaviteľov administratívy.
Blanche sa stal úradujúcim ministrom spravodlivosti, ktorý má v americkom systéme aj pozíciu generálneho prokurátora, po odvolaní Pam Bondiovej. Prezident bol podľa zdrojov CNN nespokojný, ako Bondiová riešila prípad spisov nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, či nedostatočné vyšetrovanie Trumpových politických protivníkov.
Biely dom uviedol, že nomináciu v pondelok formálne zaslal do Senátu. Trump už minulý týždeň zverejnil, že Blanchea do funkcie ministra spravodlivosti nominuje nastálo. Podľa AFP však nie je jasné, či bude mať v Senáte dostatočnú podporu, ktorý musí schváliť nominácie vysokých predstaviteľov administratívy.
Blanche sa stal úradujúcim ministrom spravodlivosti, ktorý má v americkom systéme aj pozíciu generálneho prokurátora, po odvolaní Pam Bondiovej. Prezident bol podľa zdrojov CNN nespokojný, ako Bondiová riešila prípad spisov nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, či nedostatočné vyšetrovanie Trumpových politických protivníkov.