Trump nominoval Todda Blanchea za námestníka generálneho prokurátora

Washington 15. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump si za námestníka generálneho prokurátora USA vybral svojho advokáta Todda Blanchea. Vo štvrtok to oznámil samotný Trump, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Blanche je bývalým federálnym prokurátorom a bol na čele Trumpovej obhajoby v prípade kauzy podplácania pornoherečky výmenou za mlčanlivosť. Figuroval aj v množstve ďalších súdnych káuz Trumpa. Blancheovu nomináciu musí schváliť Senát.



Druhým námestníkom generálneho prokurátora bude podľa Trumpa ďalší z jeho právnikov Emil Bove.



Novozvolený republikánsky prezident, ktorý v Bielom dome strávi už svoje druhé funkčné obdobie, vo štvrtok zároveň oznámil nomináciu niekdajšieho poslanca Douga Collinsa na post ministra pre záležitosti veteránov.



Na post ministra vnútra sa Trump podľa Reuters chystá nominovať guvernéra štátu Severná Dakota Douga Burguma, bohatého bývalého riaditeľa softwérovej spoločnosti. Trump to naznačil vo štvrtok vo svojom sídle v Mar-a-Lago na Floride s tým, že nomináciu oficiálne oznámi v priebehu piatka.



Na post ministra zdravotníctva USA nominoval Trump Roberta F. Kennedyho mladšieho. Environmentálny aktivista a zástanca konšpiračných teórií Kennedy podľa Reuters šíril dezinformácie ohľadne vakcín a v tohtoročných amerických prezidentských voľbách sa uchádzal o zvolenie ako nezávislý kandidát až do augusta, keď sa kandidatúry vzdal v prospech Trumpa - výmenou sa post v budúcej republikánskej administratíve.



Nominácia 70-ročného Kennedyho na spomínaný post sa podľa agentúry Reuters pravdepodobne stretne s veľkým odporom vzhľadom na jeho minulosť presadzovania lekárskych konšpiračných teórií vrátane vyvráteného tvrdenia, že detské vakcíny vyvolávajú autizmus. O vakcínach proti ochoreniu COVID-19 zasa tvrdil, že sú smrtiace.