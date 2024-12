Trump nominoval Warrena Stephensa za amerického veľvyslanca v Británii

Washington 3. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump nominoval miliardára a podnikateľa Warrena Stephensa, ktorého označil za jedného z najúspešnejších podnikateľov v USA, za amerického veľvyslanca v Británii. Trump to v pondelok oznámil prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth Social. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AP a AFP.



"Warren vždy sníval o tom, že bude na plný úväzok slúžiť Spojeným štátom. Som nadšený, že teraz bude mať túto príležitosť ako najvyšší diplomat, ktorý bude zastupovať USA u jedného z najváženejších a najdrahších spojencov Ameriky," vyhlásil Trump.



Stephens je podľa agentúry AP predsedom, prezidentom a výkonným riaditeľom spoločnosti Stephens Inc. Túto spoločnosť, ktorá sídli v Little Rocku v americkom štáte Arkansas, prevzal Stephens po svojom otcovi.



Podľa agentúry AP prispel tento rok Stephens dvomi miliónmi dolárov na podporu Trumpa v kampani pred prezidentskými voľbami.



Vymenovanie Stephensa za veľvyslanca USA v Británii bude musieť ešte schváliť americký Senát, v ktorom budú mať republikáni väčšinu, píše agentúra DPA.



Donald Trump nedávno nominoval aj veľvyslanca USA vo Francúzsku, za ktorého navrhol Charlesa Kushnera, otca svojho zaťa Jareda Kushnera.