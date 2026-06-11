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Trump nominoval za šéfa spravodajských služieb prokurátora Claytona
Funkciu riaditeľa národných spravodajských služieb 19. júna dočasne prevezme Trumpov kandidát Bill Pulte, ktorý nemá skúsenosti v oblasti spravodajských služieb.
Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že do funkcie riaditeľa národných spravodajských služieb (DNI) nominoval newyorského prokurátora Jaya Claytona. Zároveň vyzval Senát USA, aby tohto kandidáta potvrdil čo najskôr, píše TASR podľa príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social.
Šéf Bieleho domu označil Claytona za „veľmi uznávaného“ bývalého predsedu Komisie pre cenné papiere a burzy USA (SEC), bývalého riaditeľa „jednej z najvýznamnejších a najúspešnejších právnických kancelárii na svete“ Sullivan & Cromwell.
„Len málo ľudí kdekoľvek v právnickej komunite je rešpektovaných na takej úrovni ako Jay,“ napísal Trump.
Agentúra AP objasňuje, že Clayton ako prokurátor na Manhattane má na starosti najväčší a najprestížnejší prokurátorský úrad ministerstva spravodlivosti s rozsiahlym portfóliom prípadov - od terorizmu a špionáže až po podvody s cennými papiermi a korupciu vo verejnom sektore.
Funkciu riaditeľa národných spravodajských služieb 19. júna dočasne prevezme Trumpov kandidát Bill Pulte, ktorý nemá skúsenosti v oblasti spravodajských služieb. Jeho nominácia vyvolala hnev časti amerických kongresmanov. Podľa demokratov je Pulte pre funkciu nevyhovujúci a jeho pôsobenie by mohlo ohroziť súkromie aj bezpečnosť občanov USA.
Pulte vo funkcii nahradí Tulsi Gabbardovú, ktorá koncom mája oznámila, že k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela a jeho nedávno diagnostikovanú rakovinu kostí. Trump vtedy na Truth Social napísal, že Gabbardová robila skvelú prácu a že ju dočasne vo funkcii nahradí jej námestník Aaron Lukas.
Prezident USA v stredu uviedol, že Pultemu nariadil, aby po nástupe do funkcie okamžite znížil počet zamestnancov DNI.
Šéf Bieleho domu označil Claytona za „veľmi uznávaného“ bývalého predsedu Komisie pre cenné papiere a burzy USA (SEC), bývalého riaditeľa „jednej z najvýznamnejších a najúspešnejších právnických kancelárii na svete“ Sullivan & Cromwell.
„Len málo ľudí kdekoľvek v právnickej komunite je rešpektovaných na takej úrovni ako Jay,“ napísal Trump.
Agentúra AP objasňuje, že Clayton ako prokurátor na Manhattane má na starosti najväčší a najprestížnejší prokurátorský úrad ministerstva spravodlivosti s rozsiahlym portfóliom prípadov - od terorizmu a špionáže až po podvody s cennými papiermi a korupciu vo verejnom sektore.
Funkciu riaditeľa národných spravodajských služieb 19. júna dočasne prevezme Trumpov kandidát Bill Pulte, ktorý nemá skúsenosti v oblasti spravodajských služieb. Jeho nominácia vyvolala hnev časti amerických kongresmanov. Podľa demokratov je Pulte pre funkciu nevyhovujúci a jeho pôsobenie by mohlo ohroziť súkromie aj bezpečnosť občanov USA.
Pulte vo funkcii nahradí Tulsi Gabbardovú, ktorá koncom mája oznámila, že k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela a jeho nedávno diagnostikovanú rakovinu kostí. Trump vtedy na Truth Social napísal, že Gabbardová robila skvelú prácu a že ju dočasne vo funkcii nahradí jej námestník Aaron Lukas.
Prezident USA v stredu uviedol, že Pultemu nariadil, aby po nástupe do funkcie okamžite znížil počet zamestnancov DNI.