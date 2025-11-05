< sekcia Zahraničie
Trump nominoval za šéfa vesmírnej agentúry NASA opäť Jareda Isaacmana
Trump túto nomináciu oznámil na svojej sieti Truth Social zhruba šesť mesiacov po tom, ako Isaacmana nominoval do čela NASA prvýkrát.
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v utorok nominoval do čela amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) miliardára, podnikateľa a astronauta Jareda Isaacmana. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Trump túto nomináciu oznámil na svojej sieti Truth Social zhruba šesť mesiacov po tom, ako Isaacmana nominoval do čela NASA prvýkrát. Bolo to v čase Trumpovho ostrého sporu s Muskom kvôli „veľkému krásnemu“ megazákonu o domácej politike.
Musk vo svojej reakcii na Trumpovo rozhodnutie zverejnil na sieti X emotikony srdca, rakety a americkej vlajky, ktoré pripojil k snímke obrazovky prezidentovho oznámenia o Isaacmanovej renominácii.
AFP pripomenula, že Musk svojho času údajne loboval u Trumpa za to, aby Isaacman získal najvyššiu pozíciu v NASA, čo vyvolalo otázky o možnom konflikte záujmov.
Isaacman je skúsený pilot. Do histórie sa zapísal ako prvý neprofesionálny astronaut, ktorý uskutočnil výstup do voľného vesmíru. Tento historický míľnik dosiahol v septembri 2024 počas súkromnej vesmírnej misie Polaris Dawn v spolupráci so spoločnosťou SpaceX. Na palube Muskových rakiet SpaceX absolvoval viacero súkromných vesmírnych misií a bol kľúčovým zákazníkom a zástancom cieľov spoločnosti SpaceX v oblasti prieskumu vesmíru.
Okrem tohto úspechu je Isaacman známy aj ako zakladateľ spoločnosti Shift4 Payments.
