Trump nominuje na Najvyšší súd konzervatívnu Amy Coneyovú Barrettovú

Washington 26. septembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump má v úmysle nominovať konzervatívnu sudkyňu Amy Coneyovú Barrettovú do doživotnej funkcie členky Najvyššieho súdu. V piatok o tom informovali americké médiá a ak sa táto správa potvrdí, na najvyššom súde sa tým konzervatívna väčšina zacementuje. Napísala to tlačová agentúra AFP.



Prezident tento týždeň vyhlásil, že v sobotu oznámi svoj výber sudkyne, ktorá nahradí zosnulú liberálku Ruth Baderovú Ginsburgovú. Rôzne médiá vrátane dennika New York Times a televízie CNN uviedli, že Trump nominuje práve 48-ročnú konzervatívnu sudkyňu Barrettovú, odporkyňu práva na interrupciu.



Ak sa to potvrdí, konzervatívna väčšina na súde sa zmení a bude mať pomer až šesť k trom.



Na otázku novinárov, či bude Barrettová naozaj nominovaná, Trump zareagoval: "To som nepovedal."



Ale dodal, že "svoje vlastné" rozhodnutie už urobil a že Barrettová je "vynikajúca".



Médiá poznamenali, že nepredvídateľný Trumo si to ešte môže pred oficiálnym oznámením rozmyslieť. Oznámenie sa očakáva v sobotu o 17.00 h washingtonského času (23.00 h SELČ).



Demokratickí oponenti vedení prezidentským kandidátom Joeom Bidenom žiadajú, aby republikáni počkali s nahradením liberálnej ikony Ginsburgovej - ktorá zomrela minulý týždeň - až po prezidentských voľbách 3. novembra. Po nich už bude známe, či sa Trump stane prezidentom aj druhýkrát.



Lídri republikánskej väčšiny v Senáte, ktorého úlohou je potvrdzovať nominovaných na najvyšší súd, vyhlásili, že majú dostatočnú podporu pre to, aby sa o nominovanej hlasovalo buď pred voľbami alebo v najhoršom prípade počas zasadnutia medzi voľbami a januárovou inauguráciou budúceho prezidenta.



"Určite to urobíme tento rok," uviedol líder republikánov v Senáte Mitch McConnell.



Barrettová, praktizujúca katolíčka a profesorka práva, bola za sudkyňu vymenovaná prvýkrát až v roku 2017. Je hlboko konzervatívna a pokladajú ju za nepriateľku práva na interrupciu - čo je pre mnohých republikánov kľúčová vec.



V roku 2018 sa dostala do užšieho výberu, predstaveného Trumpom, na kreslo uvoľnené po odchode sudcu Anthonyho Kennedyho do dôchodku, ale tento post po krutom schvaľovacom boji nakoniec obsadil Brett Kavanaugh.



Ginsburgová, ktorá zomrela 18. septembra vo veku 87 rokov, sa počas svojej kariéry advokátky a neskôr sudkyne venovala najmä prípadom diskriminácie na základe pohlavia a bola výraznou bojovníčkou za práva žien.



Zosnulú sudkyňu vymenoval do funkcie v roku 1993 prezident Bill Clinton ako vôbec druhú ženu, ktorá získala post na najvyššej súdnej inštancii USA. Pochovaná bude na budúci týždeň na Arlingtonskom národnom cintoríne v americkom štáte Washington.