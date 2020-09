Trump nominuje nového sudcu najvyššieho súdu koncom týždňa

Washington 21. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump koncom tohto týždňa oznámi, koho nominuje na uvoľnený post sudcu Najvyššieho súdu USA. Trumpov nominant by mal nahradiť zosnulú dlhoročnú sudkyňu Ruth Baderovú Ginsburgovú, informovala v pondelok agentúra AFP.



Šéf Bieleho domu trvá na tom, že Senát amerického Kongresu by mal o jeho nominantovi alebo nominantke hlasovať ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell už oznámil, že je pripravený takého hlasovanie zorganizovať.



"Nominanta ohlásim buď v piatok, alebo v sobotu a potom sa pustíme do práce, dúfam však, že jej nebude priveľa," povedal Trump v pondelok pre televíziu Fox News.



Prezident dodal, že meno svojho nominanta chce oznámiť až po ukončení pietnych spomienok na zosnulú Ruth Baderovú Ginsburgovú, ktorá zomrela 18. septembra vo veku 87 rokov.



Trump odmieta výzvy, aby senátori hlasovali o novom sudcovi Najvyššieho súdu USA až po prezidentských voľbách, ktoré sa majú uskutočniť 3. novembra. Túto požiadavku podporili aj dve republikánske senátorky Lisa Murkowská a Susan Collinsová.



AFP upozornila, že ak sa k dvojici republikánskych senátoriek pridajú ešte dvaja senátori za Republikánsku stranu, mohli by príslušné hlasovanie zablokovať alebo aspoň oddialiť.



"Hlasovanie by malo prebehnúť pred voľbami. Máme na to dostatok času," zdôraznil Donald Trump.