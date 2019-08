Trump: Nová zmluva o jadrových zbraniach by mala zahŕňať Rusko aj Čínu

Rusko i USA plnenie Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu tento rok pozastavili, keď sa vzájomne obvinili z jej porušovania.

Washington 3. augusta (TASR) - Akákoľvek nová zmluva proti hromadeniu jadrových rakiet (zbraní) by mala zahŕňať Rusko aj Čínu, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump. Uviedol to po tom, čo USA oficiálne odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorú v období studenej vojny, v roku 1987, uzavreli s vtedajším Sovietskym zväzom.



"Určite chceme v istom bode zahrnúť aj Čínu," povedal novinárom Trump, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Bola by to pre svet skvelá vec," dodal len niekoľko hodín po tom, čo jeho administratíva oficiálne odstúpila od INF.



Trump doplnil, že o novej zmluve o likvidácii jadrových zbraní sa už rozprával s predstaviteľmi oboch spomínaných krajín. Čína bola "veľmi nadšená... a Rusko tak isto," uviedol americký prezident.



"Pakt, na základe ktorého by zlikvidovali jadrový arzenál oni a aj my, by bol pre svet úžasná vec. Naozaj som presvedčený, že sa to stane," vyhlásil Trump pred novinármi v Bielom dome.



INF zakazovala Spojeným štátom a Sovietskemu zväzu a následne Rusku okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500-5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.



Rusko i USA plnenie INF tento rok pozastavili, keď sa vzájomne obvinili z jej porušovania. Oficiálne odstúpenie Spojených štátov od zmluvy označilo v piatok Rusko za vážnu chybu. Washington argumentoval, že zo zmluvy sa stal zbytočný dokument, keď ju Moskva začala porušovať.