< sekcia Zahraničie
Trump: Novinárov by mali vpustiť do Pásma Gazy
Izrael od začiatku ofenzívy proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy vpúšťa zahraničných žurnalistov do palestínskej enklávy len v sprievode vojenskej eskorty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 14. augusta (TASR) - Izrael by podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mal povoliť vstup novinárov do vojnou zmietaného Pásma Gazy, aby mohli informovať o humanitárnych aktivitách. Uviedol to vo štvrtok na brífingu s novinármi v Oválnej pracovni. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Bol by som rád, keby sa to stalo. Samozrejme,“ skonštatoval Trump. „Bolo by veľmi dobré, keby tam novinári išli. Je to veľmi nebezpečné miesto pre novinárov, ale rád by som to videl,“ dodal.
Izrael od začiatku ofenzívy proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy vpúšťa zahraničných žurnalistov do palestínskej enklávy len v sprievode vojenskej eskorty.
Premiér Izraela Benjamin Netanjahu v nedeľu podľa portálu Times of Israel vyhlásil, že nariadil armáde, aby do Gazy vpustila viac novinárov. Pravdepodobne však mal na mysli iba rozšírenie počtu vojenských eskort.
„Bol by som rád, keby sa to stalo. Samozrejme,“ skonštatoval Trump. „Bolo by veľmi dobré, keby tam novinári išli. Je to veľmi nebezpečné miesto pre novinárov, ale rád by som to videl,“ dodal.
Izrael od začiatku ofenzívy proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy vpúšťa zahraničných žurnalistov do palestínskej enklávy len v sprievode vojenskej eskorty.
Premiér Izraela Benjamin Netanjahu v nedeľu podľa portálu Times of Israel vyhlásil, že nariadil armáde, aby do Gazy vpustila viac novinárov. Pravdepodobne však mal na mysli iba rozšírenie počtu vojenských eskort.