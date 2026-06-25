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Trump o Burnhamovi počul, že je ´extrémne liberálny´
Americký prezident Donald Trump sa v stredu po prvýkrát verejne vyjadril k Andymu Burnhamovi.
Autor TASR
Washington/Londýn 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v stredu po prvýkrát verejne vyjadril k Andymu Burnhamovi, starostovi Veľkého Manchestru, odkedy sa stal pravdepodobným nástupcom Keira Starmera na poste britského premiéra. Trump o ňom údajne počul, že je „extrémne liberálny“, upozornila agentúra DPA, píše TASR.
„Neviem, myslím, že som videl, že bol, asi, starostom nejakého mesta... Počul som, že je extrémne liberálny, extrémne, takže to znamená, že pravdepodobne neotvorí Severné more,“ odpovedal Trump na otázku novinárov v Bielom dome.
Americký prezident v minulosti kritizoval za nesprístupnenie Severného mora na ťažbu ropy aj Starmera. V stredu zároveň poznamenal, že „Spojené kráľovstvo umiera“, čím podľa DPA naznačil, že Burnham by v budúcnosti mohol čeliť napätým vzťahom s Trumpom.
Burnham šéfa Bieleho domu v minulosti viackrát kritizoval, napríklad aj po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Počas predvolebnej kampane v júni opísal americkú politiku ako „polarizovanú (a) jedovatú“, uvádza DPA.
Starosta Veľkého Manchestru zvíťazil minulý týždeň v doplňovacích voľbách do britského parlamentu. Po Starmerovom oznámení, že odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra Labouristickej strany, Burnham potvrdil, že ho chce vo funkciách nahradiť. Podľa agentúry Reuters by sa premiérom mohol stať už v polovici júla.
Trumpova vláda požiadala Kongres o takmer 88 miliárd dolárov
Biely dom v stredu požiadal americký Kongres o 87,6 miliárd dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Upozornili na to agentúry AFP a AP, informuje TASR.
Celkovo 67 miliárd dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagónu v súvislosti s operáciou Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť), teda americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu, ktorá začala 28. februára.
Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu, vrátane „financovania pre vojenský personál a bojovú pohotovosť, ako aj prevádzkových nákladov na doplnenie zásob.“
Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj celý rad ďalších položiek, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom ebola v strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov.
„Vyzývam Kongres, aby čo najskôr prijal opatrenia v súvislosti s týmito dôležitými a naliehavými žiadosťami,“ uviedol riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Bieleho domu (OMB) Russ Vought v liste predsedovi Snemovne reprezentantov Mikeovi Johnsonovi.
Žiadosť prišla deň po tom, čo Kongres prijal prevažne symbolické uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu, pripomína AFP.
Prišiel tiež v čase, keď Spojené štáty vedú s Iránom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe.
„Neviem, myslím, že som videl, že bol, asi, starostom nejakého mesta... Počul som, že je extrémne liberálny, extrémne, takže to znamená, že pravdepodobne neotvorí Severné more,“ odpovedal Trump na otázku novinárov v Bielom dome.
Americký prezident v minulosti kritizoval za nesprístupnenie Severného mora na ťažbu ropy aj Starmera. V stredu zároveň poznamenal, že „Spojené kráľovstvo umiera“, čím podľa DPA naznačil, že Burnham by v budúcnosti mohol čeliť napätým vzťahom s Trumpom.
Burnham šéfa Bieleho domu v minulosti viackrát kritizoval, napríklad aj po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Počas predvolebnej kampane v júni opísal americkú politiku ako „polarizovanú (a) jedovatú“, uvádza DPA.
Starosta Veľkého Manchestru zvíťazil minulý týždeň v doplňovacích voľbách do britského parlamentu. Po Starmerovom oznámení, že odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra Labouristickej strany, Burnham potvrdil, že ho chce vo funkciách nahradiť. Podľa agentúry Reuters by sa premiérom mohol stať už v polovici júla.
Trumpova vláda požiadala Kongres o takmer 88 miliárd dolárov
Biely dom v stredu požiadal americký Kongres o 87,6 miliárd dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Upozornili na to agentúry AFP a AP, informuje TASR.
Celkovo 67 miliárd dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagónu v súvislosti s operáciou Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť), teda americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu, ktorá začala 28. februára.
Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu, vrátane „financovania pre vojenský personál a bojovú pohotovosť, ako aj prevádzkových nákladov na doplnenie zásob.“
Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj celý rad ďalších položiek, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom ebola v strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov.
„Vyzývam Kongres, aby čo najskôr prijal opatrenia v súvislosti s týmito dôležitými a naliehavými žiadosťami,“ uviedol riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Bieleho domu (OMB) Russ Vought v liste predsedovi Snemovne reprezentantov Mikeovi Johnsonovi.
Žiadosť prišla deň po tom, čo Kongres prijal prevažne symbolické uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu, pripomína AFP.
Prišiel tiež v čase, keď Spojené štáty vedú s Iránom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe.