Trump o článku päť Washingtonskej zmluvy:Stojíme za svojimi spojencami

Haag 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pred príchodom na zasadnutie Severoatlantickej rady v holandskom Haagu uviedol, že Spojené štáty sú oddané kľúčovému záväzku kolektívnej obrany NATO zakotvenému v článku päť Washingtonskej zmluvy. USA podľa neho stoja za svojimi spojencami v Aliancii. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Trump mal v minulosti viackrát vyjadrenia, ktoré tento záväzok spochybňovali. „Záleží na vašej definícii. Existuje mnoho definícií článku päť,“ povedal Trump v utorok pred odletom na summit.



Podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy sa každá zmluvná strana zaväzuje považovať ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám za útok proti všetkým. V takom prípade sa členské štáty zaväzujú individuálne alebo v súlade s ostatnými zmluvnými stranami "podniknúť kroky, ktoré budú považovať za nevyhnutné, vrátane použitia ozbrojenej sily“.



Trump pred zasadnutím lídrov ocenil, že členské štáty NATO sa chystajú výrazne zvýšiť svoje výdavky na obranu až na päť percent HDP. „Už niekoľko rokov ich žiadam, aby zvýšili výdavky na päť percent, a oni tak robia. Je to veľký skok oproti dvom percentám, pričom niektorí neplatili ani toľko, takže si myslím, že sú to skvelé správy,“ vyhlásil americký prezident.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte na spoločnom brífingu s americkým prezidentom zdôraznil, že bez Trumpa by k takémuto posunu nedošlo. „S výdavkami vo výške päť percent Európania a Kanaďania vyrovnajú svoje záväzky na úroveň Spojených štátov,“ povedal.











(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)