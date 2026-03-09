< sekcia Zahraničie
Trump: O konci vojny s Iránom, rozhodnem spolu s Netanjahuom
Trump v rozhovore tiež vyhlásil, že keby nebolo jeho a Netanjahua, Irán by Izrael zničil.
Autor TASR
Jeruzalem 9. marca (TASR) — Americký prezident Donald Trump rozhodne o ukončení vojny s Iránom spolu s Izraelom. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa bude na tomto rozhodnutí podieľať, ale konečné slovo bude mať on. Trump to povedal v krátkom telefonickom rozhovore pre webový portál Times of Israel (ToI) zverejnenom v pondelok.
„Myslím si, že to bude vzájomné (rozhodnutie) ... tak trochu. Rozprávali sme sa. Rozhodnem sa v správnom čase, ale všetko sa bude brať do úvahy,“ povedal Trump.
Na otázku, či by Izrael mohol pokračovať vo vojne aj po tom, čo sa USA rozhodnú zastaviť svoje útoky, Trump odpovedal: „Nemyslím si, že to bude potrebné“.
Trump v rozhovore tiež vyhlásil, že keby nebolo jeho a Netanjahua, Irán by Izrael zničil. „Irán sa chystal zničiť Izrael a všetko okolo neho... Spolupracovali sme. Zničili sme krajinu, ktorá chcela zničiť Izrael,“ povedal.
Trump poskytol telefonický rozhovor krátko po tom, čo iránske štátne médiá oznámili, že Zhromaždenie znalcov v nedeľu zvolilo Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu. Krátko predtým pre televíziu ABC News povedal, že nový iránsky líder „nevydrží dlho“, ak nebude mať súhlas Bieleho domu. Trump sa pre ToI odmietol vyjadriť k zvoleniu Modžtabu Chameneího a uspokojil sa s vyhlásením: „Uvidíme, čo sa stane“.
USA a Izrael začali 28. februára rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu, ktorú označili za preventívny zásah s cieľom eliminovať bezprostredné hrozby pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavnou je údajná snaha Teheránu získať jadrové zbrane. Hneď v prvý deň operácie bol zabitý iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí, otec Modžtabu Chameneího.
