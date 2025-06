Trump o pomoci Izraelu pri útoku na Irán: Môžem to urobiť, ale nemusím

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu nepotvrdil, ani nevyvrátil, či sa ozbrojené sily Spojených štátov pridajú k izraelským útokom na ciele v Iráne. Povedal však, že Teherán kontaktoval Washington s cieľom začať rokovania. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Môžem to urobiť, nemusím to urobiť. Nikto nevie, čo urobím,“ povedal Trump novinárom, počas vztyčovania nového vlajkového stožiara na južnom trávniku Bieleho domu.



Americký prezident tiež uviedol, že s Iránom mu „došla trpezlivosť“, avšak zdôraznil, že nikdy nie je neskoro na rokovania. Izraelského premiéra Bejanmina Netanjahua podľa vlastných slov povzbudil, aby v útokoch pokračoval. Irán označil ako úplne bezbranný a bez prostriedkov protivzdušnej obrany.



V uplynulých dňoch zdroje viacerých médií uviedli, že Trump zvažuje pripojiť sa k izraelským útokom na Irán. Prezident USA predčasne odišiel zo summitu G7 v Kanade a v utorok sa zúčastnil na zasadnutí americkej Rady pre národnú bezpečnosť.



Agentúra AFP informovala, že najpravdepodobnejším scenárom by bolo použitie amerických bômb na zničenie iránskeho jadrového zariadenia Fordó, ktoré sa nachádza hlboko pod povrchom a zasiahnuť ho vedia iba americké bomby na ničenie podzemných krytov.



Denník The New York Times tvrdí, že Trump zvažuje nasadiť americké tankovacie lietadlá ako pomoc pri dopĺňaní paliva izraelským stíhačkám počas letu, aby mohli útočiť na ciele na väčšiu vzdialenosť.