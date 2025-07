Trump: O uznaní Palestínskeho štátu sme nehovorili, nemáme na to názor

Washington 30. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že s britským premiérom Keirom Starmerom na pondelkovom stretnutí v Škótsku nediskutoval o možnosti uznať Palestínsky štát. Trump sa tak vyjadril v utorok po tom, čo Starmer oznámil, že ak Izrael nepristúpi na prímerie s militantným hnutím Hamas vo vojne v Pásme Gazy, Británia v septembri pred Valným zhromaždením OSN uzná Palestínsky štát. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.



Trump v pondelok priznal, že vo vojnou zničenom Pásme Gazy pretrváva hladomor. Týmto vyjadrením tak odporoval tvrdeniam svojho spojenca, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý tvrdí, že v palestínskej enkláve hladomor nie je.



Britský premiér sa v utorok pridal k francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý minulý týždeň oznámil, že Francúzsko na septembrovom Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) uzná Palestínsky štát. Plánované uznanie Palestínskeho štátu medzičasom oznámila aj Malta, ktorá tak podľa premiéra Roberta Abelu urobí taktiež počas septembrového zasadnutia VZ OSN.



„Nikdy sme o tom nediskutovali. Nemáme na to žiadny názor,“ povedal Trump po Starmerovom oznámení. „Do tejto oblasti pošleme veľa peňazí, aby mali čo jesť,“ dodal.



Šéf Bieleho domu v pondelok oznámil, že Spojené štáty zriadia „potravinové centrá“ v Pásme Gazy, aby tak pomohli odvrátiť prehlbujúcu sa humanitárnu krízu. USA na to podľa Trumpa prispeli sumou 60 miliónov dolárov. Centrá, ktoré bude prevádzkovať izraelská vláda, zriadia podľa jeho slov čoskoro.



Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN, v utorok upozornila že v Pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. Svetový potravinový program (WFP) následne uviedol, že súčasná humanitárna kríza v palestínskej enkláve pripomína hladomory v Etiópii a počas blokády separatistického štátu Biafra v Nigérii. Oba si spolu vyžiadali približne dva milióny ľudských životov.



Trump zároveň odmietol výzvy, že má apelovať na Izrael, aby riešil humanitárnu krízu v Pásme Gazy dlhodobejšie než len súčasným krátkodobým plánom humanitárnych prestávok v bombardovaní. Trump novinárom povedal, že takýto krok by bol odmenou pre Hamas.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová v utorok povedala, že nie je vhodné uvažovať o budúcnosti prípadného Palestínskeho štátu počas prebiehajúcich bojov v Gaze. „Bez ohľadu na to, o aký konflikt ide — či už Rusko-Ukrajina, Pásmo Gazy alebo inde — nemôžete začať skutočne uvažovať o tom, čo bude ďalej, kým sa tam ľudia navzájom zabíjajú,“ povedala. Pre neústupnosť Hamasu a jeho odmietnutie zložiť zbrane a prepustiť rukojemníkov podľa Bruceovej nie je možné uvažovať o ďalších krokoch.