Trump o Venezuele: Rusko musí odísť

Trump to povedal, keď v Bielom dome privítal Fabianu Rosalesovú, 26-ročnú manželku venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa

Washington 27. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval Rusko, aby sa stiahlo z Venezuely. Reagoval tak na vyslanie ruských vojakov a výzbroje do krajiny, zmietajúcej sa v hospodárskej a sociálnej kríze, uviedla agentúra AFP.



"Rusko musí odísť," povedal Trump, keď v Bielom dome privítal Fabianu Rosalesovú, 26-ročnú manželku venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorého Spojené štáty a vyše 50 ďalších krajín uznali za dočasného prezidenta Venezuely.



Rosalesová sa snaží získať medzinárodnú podporu pre zosadenie Nicolása Madura, ktorého venezuelská opozícia ani spomínané krajiny nepokladajú za legitímneho prezidenta.



Guaidó už označil prítomnosť ruských vojakov vo Venezuele za porušenie jej ústavy.



Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas pristáli cez uplynulý víkend lietadlá vyslané Ruskom v rámci pokračujúcej vojenskej spolupráce medzi týmito dvoma spojencami. Nemenovaný venezuelský predstaviteľ v pondelok uviedol, že na návštevu Venezuely pricestovali zástupcovia ruských ozbrojených síl, aby prerokovali záležitosti údržby výzbroje, výcviku a stratégie.



Na tento krok Moskvy vzápätí reagoval americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý vyhlásil, že USA sa nebudú "nečinne prizerať", ako Moskva rozmiestňuje príslušníkov armády vo Venezuele na podporu Madurovho režimu.



Trump a viceprezident Mike Pence v stredu nešetrili chválou na adresu Rosalesovej, z ktorej sa stala popredná osobnosť v kampani jej manžela, presadzujúceho zásadné zmeny vo Venezuele.



"Sme s Venezuelou," povedal Trump na začiatku stretnutia s Rosalesovou a ďalšími opozičnými predstaviteľmi. "To, čo sa tam deje, by sa vôbec nemalo diať," dodal podľa agentúry AP Trump.



USA boli prvou krajinou, ktorá uznala Guaidóa za dočasného prezidenta a trvala na tom, že Madurovo vlaňajšie znovuzvolenie bolo nelegitímne. Washington zároveň zosilnil sankcie a ďalšie diplomatické opatrenia, aby ho donútil vzdať sa moci.



Trump povedal, že venezuelský ľud prešiel za Madurovej vlády "nepochopiteľnými" skúškami, keďže nastal nedostatok potravín a liekov, zločinnosť prudko stúpla a len nedávno začali väčšinu krajiny postihovať výpadky elektriny. Ušli odtiaľ približne tri milióny obyvateľov, zväčša do susedných štátov, ale tisíce aj do USA.



Rosalesová na začiatku stretnutia v Bielom dome vyhlásila: "Dnes sa vo Venezuele rozhoduje, či bude sloboda alebo diktatúra, či bude vládnuť život alebo smrť. Najviac na to doplácajú deti."



S Rosalesovou prišli do Bieleho domu aj manželka a sestra Roberta Marrera, blízkeho spolupracovníka Guaidóa. Marreru minulý týždeň odviedli z jeho domu uprostred noci maskovaní agenti.