Trump obhajoval svoje rozhodnutie o zákaze vstupu pre Európanov

Washington 12. marca (TASR) – Americký prezident Donald Trump dnes obhajoval svoje rozhodnutie o pozastavení príletov z Európskej únie bez toho, aby o tom upovedomil vlády európskych krajín, informovala agentúra AFP. Trump médiám povedal, že na to nebolo dosť času.



Trump reagoval na vyhlásenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Charlesa Michela, ktorí vyjadrili nesúhlas s jeho rozhodnutím zakázať vstup do Spojených štátov Európanom, aby sa obmedzilo šírenie pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Rozhodnutie bolo podľa nich prijaté jednostranne a bez konzultácie.



Podľa Trumpa by si konzultácie vyžiadali čas. "Museli sme konať rýchlo," povedal.



Trump v stredu oznámil, že USA od piatka zakážu na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie a tiež amerických občanov či ich blízkych rodinných príslušníkov.



Opatrenie sa tak týka cudzincov, ktorí navštívili niektorú z európskych krajín ležiacich v schengenskom priestore, a to 14 či menej dní pred svojou plánovanou cestou do USA.



Koronavírusom sa v USA zatiaľ nakazilo takmer 1300 ľudí a najmenej 37 nákaze podľahlo.