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Trump obhajoval vojnu proti Iránu,Hegsetha na Deň veteránov napomenuli
Prezident sa zúčastnil na ceremónii kladenia vencov pri Hrobe neznámeho vojaka na cintoríne, kde sú pochovaní príslušníci americkej armády, ktorí padli vo vojnách.
Autor TASR
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Washington 12. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu obhajoval vojnu proti Iránu počas pietnej spomienky pri príležitosti Dňa veteránov v USA. Minister obrany Pete Hegseth počas ceremónie dostal pokarhanie za neúctivé správanie sa od príslušníka armády strážiaceho Hrob neznámeho vojaka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.
„Odvaha a schopnosti našich úžasných amerických hrdinov sú skutočne neuveriteľné,“ povedal Trump vo svojom prejave na Národnom cintoríne v Arlingtone neďaleko Washingtonu. „Keď sa tento konflikt skončí, a bude to čoskoro, celý svet bude oveľa bezpečnejším a lepším miestom, pokojnejším a miestom bez nebezpečenstva, ktorému sme museli odolávať,“ dodal v súvislosti s vojnou USA proti Iránu, ktorá sa začala 28. februára americkými a izraelskými útokmi.
Na základe najnovších údajov Pentagónu v nej zahynulo aj 23 príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov a niekoľko stoviek ďalších utrpelo zranenia.
Trump tiež uviedol, že konflikt nezačal Washington, ale Teherán, ktorý „vedie vojnu proti Amerike už od roku 1979“. Zdôraznil, že americké sily zasahovali s cieľom zastaviť islamskú republiku vo výrobe jadrovej zbrane.
Prezident sa zúčastnil na ceremónii kladenia vencov pri Hrobe neznámeho vojaka na cintoríne, kde sú pochovaní príslušníci americkej armády, ktorí padli vo vojnách. V prejave pred vojakmi, veteránmi a predstaviteľmi svojej administratívy Trump spomenul aj prítomného ministra obrany a povedal, že odvádza „fantastickú prácu“.
Práve Hegseth však počas ceremónie vyvolal kontroverziu. Na videozázname podľa AP vidieť, ako sa na schodoch pred hrobom fotografuje s manželkou a svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Následne sa začali nahlas smiať, na čo zareagoval príslušník armády strážiaci Hrob neznámeho vojaka. „Všetci návštevníci sú povinní za každých okolností zachovať ticho a úctu,“ povedal smerom k ministrovej skupine.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell neskôr uviedol, že „počas pripomienky tohto pietneho dňa vojak správne a úctivo všetkým pripomenul, aby zachovali dôstojnosť“.
Krátko po incidente však demokratická kongresmanka za Wisconsin Gwen Mooreová na sociálnej sieti napísala, že udalosť podľa nej dokazuje, že Hegseth prejavuje „úplnú nespôsobilosť zastávať svoj úrad“.
Incident sa totiž odohral po tom, ako republikáni v utorok popoludní v Kongrese odvrátili pokus o spustenie procesu odvolania (impeachmentu) ministra obrany.
„Len deň po tom, ako sa tesne vyhol impeachmentu, prejavuje pohŕdanie našimi mužmi a ženami v uniformách tým, že nerešpektuje posvätnosť Hrobu neznámeho vojaka,“ reagovala Mooreová.
„Odvaha a schopnosti našich úžasných amerických hrdinov sú skutočne neuveriteľné,“ povedal Trump vo svojom prejave na Národnom cintoríne v Arlingtone neďaleko Washingtonu. „Keď sa tento konflikt skončí, a bude to čoskoro, celý svet bude oveľa bezpečnejším a lepším miestom, pokojnejším a miestom bez nebezpečenstva, ktorému sme museli odolávať,“ dodal v súvislosti s vojnou USA proti Iránu, ktorá sa začala 28. februára americkými a izraelskými útokmi.
Na základe najnovších údajov Pentagónu v nej zahynulo aj 23 príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov a niekoľko stoviek ďalších utrpelo zranenia.
Trump tiež uviedol, že konflikt nezačal Washington, ale Teherán, ktorý „vedie vojnu proti Amerike už od roku 1979“. Zdôraznil, že americké sily zasahovali s cieľom zastaviť islamskú republiku vo výrobe jadrovej zbrane.
Prezident sa zúčastnil na ceremónii kladenia vencov pri Hrobe neznámeho vojaka na cintoríne, kde sú pochovaní príslušníci americkej armády, ktorí padli vo vojnách. V prejave pred vojakmi, veteránmi a predstaviteľmi svojej administratívy Trump spomenul aj prítomného ministra obrany a povedal, že odvádza „fantastickú prácu“.
Práve Hegseth však počas ceremónie vyvolal kontroverziu. Na videozázname podľa AP vidieť, ako sa na schodoch pred hrobom fotografuje s manželkou a svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Následne sa začali nahlas smiať, na čo zareagoval príslušník armády strážiaci Hrob neznámeho vojaka. „Všetci návštevníci sú povinní za každých okolností zachovať ticho a úctu,“ povedal smerom k ministrovej skupine.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell neskôr uviedol, že „počas pripomienky tohto pietneho dňa vojak správne a úctivo všetkým pripomenul, aby zachovali dôstojnosť“.
Krátko po incidente však demokratická kongresmanka za Wisconsin Gwen Mooreová na sociálnej sieti napísala, že udalosť podľa nej dokazuje, že Hegseth prejavuje „úplnú nespôsobilosť zastávať svoj úrad“.
Incident sa totiž odohral po tom, ako republikáni v utorok popoludní v Kongrese odvrátili pokus o spustenie procesu odvolania (impeachmentu) ministra obrany.
„Len deň po tom, ako sa tesne vyhol impeachmentu, prejavuje pohŕdanie našimi mužmi a ženami v uniformách tým, že nerešpektuje posvätnosť Hrobu neznámeho vojaka,“ reagovala Mooreová.