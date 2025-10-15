< sekcia Zahraničie
Trump obhajuje nové pravidlá pre novinárov v Pentagóne
Novinári mali čas do utorka 23.00 h vyjadriť svoj súhlas s novými usmerneniami, podľa ktorých nebudú získavať ani publikovať žiadne neautorizované materiály vrátane verejne dostupných informácií.
Autor TASR
Washington 15. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok obhajoval nové pravidlá ministerstva obrany pre novinárov, ktoré obmedzujú, čo môžu akreditovaní novinári publikovať a kam môžu vstúpi v rámci Pentagónu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Šéf Bieleho domu vo Washingtone vyjadril svoje obavy, že „vysokopostavení generáli chodia s vami (novinármi) po ruke, ktorí im kladú (otázky)... a môžu urobiť chybu a chyba môže mať tragické následky“.
Novinári mali čas do utorka 23.00 h SELČ vyjadriť svoj súhlas s novými usmerneniami, podľa ktorých nebudú získavať ani publikovať žiadne neautorizované materiály vrátane verejne dostupných informácií. V opačnom prípade prídu o svoje akreditácie.
Podľa denníka The Hill by mali všetky mediálne organizácie okrem jednej prísť o svoje akreditácie. Pred uplynutím termínu niekoľko významných amerických spravodajských médií vrátane New York Times, Washington Post a The Atlantic oznámilo, že nové pravidlá nepodpíše, pretože porušujú prvý dodatok americkej ústavy, ktorý zaručuje právo na slobodu prejavu. Nepodpíšu ich ani vysielacie spoločnosti CBS News, ABC News, CNN a NBC News, rovnako ako konzervatívne Fox News a Newsmax, píše DPA.
Novinárske združenie Pentagon Press Association, ktoré reprezentuje reportérov pokrývajúcich záležitosti Pentagónu, vo vyhlásení uviedlo, že nové usmernenia pôsobia, „ako keby ich cieľom bolo potlačiť slobodu tlače a vystaviť nás (novinárov) stíhaniu za to, že si robíme svoju prácu.“
Minister obrany Pete Hegseth v pondelok v príspevku na X napísal, že nové pravidlá vyžadujú len to, aby „tlač už nemala voľný pohyb, musela nosiť viditeľný odznak“ a aby sa už „akreditovanej tlači neumožnilo podnecovanie k trestným činom“, píše DPA.
