Trump obhajuje zákaz Harvardu prijímať zahraničných študentov

Washington 25. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu obhajoval rozhodnutie svojej administratívy zakázať Harvardovej univerzite prijímať zahraničných študentov. Tisíce z tých, ktorí tam v súčasnosti študujú, sa podľa agentúry Reuters ocitli v neistote a vyhľadávajú alternatívy. Informuje o tom TASR.



Americká ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová vo štvrtok v liste adresovanom prezidentovi Harvardu Alanovi M. Garberovi napísala, že s okamžitou platnosťou odoberá univerzite certifikát pre program pre zahraničných a výmenných študentov v USA (SEVP). Cudzinci, ktorí tam študujú, musia prestúpiť na iné univerzity, inak by prišli o svoj pobytový status v USA.



Krok Trumpovej vlády, ktorú Harvard v reakcii zažaloval, v piatok vydaním dočasného nariadenia zablokovala federálna sudkyňa Allison Burroughsová.



„Prečo Harvard nepovie, že takmer 31 percent jeho študentov pochádza z CUDZÍCH KRAJÍN, a pritom tieto krajiny, z ktorých niektoré vôbec nie sú priateľské voči Spojeným štátom, neplatia NIČ za vzdelanie svojich študentov a ani to neplánujú zmeniť,“ napísal Trump na svojej sociálnej platforme Truth Social. „Chceme vedieť, kto sú títo zahraniční študenti, čo je rozumná požiadavka, keďže Harvardu dávame MILIARDY DOLÁROV, ale ten nie je práve ústretový,“ dodal.



Na Harvarde momentálne študuje takmer 7000 cudzincov pochádzajúcich z viac ako 100 krajín, podľa Reuters predstavujú zhruba 27 percent z celkového počtu študentov univerzity. Školné v minulom roku podľa jej údajov stálo približne 60.000 dolárov. Strata zahraničných študentov by aj preto podľa agentúry AFP mohla vyjsť Harvard draho.



Americké ministerstvo školstva už predtým rozhodlo o pozastavení federálnych grantov pre Harvard vo výške 2,2 miliardy dolárov a Trump sa tiež snaží školu zbaviť štatútu inštitúcie oslobodenej od daní.



Prezident USA a jeho administratíva odôvodňujú svoj nátlak na Harvardovu a ďalšie univerzity tým, že ide o reakciu na údajne nekontrolovaný antisemitizmus a podporu palestínskej militantnej skupiny Hamas. Obvinenia prichádzajúce z Bieleho domu sú založené na kontroverziách a nepokojoch počas protestov proti vojne v Pásme Gazy, ktoré sa vlani konali na pôde viacerých univerzít a ich kampusov.