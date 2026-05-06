Trump obhajuje zvýšenie nákladov na výstavbu tanečnej sály
Pôvodne tvrdil, že náklady na projekt pokryjú súkromné dary.
Washington 6. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump obhajoval v stredu navýšenie očakávaných výdavkov na výstavbu tanečnej sály v Bielom dome. Vyhlásil, že náklady stále nepresiahnu 400 miliónov dolárov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Jediný dôvod, prečo sa zmenili náklady, je ten, že po hĺbkovej analýze bude (sála) približne dvakrát väčšia a vybudovaná vo vyššej kvalite, ako podľa pôvodného návrhu. Nebola by totiž postačujúca na usporiadanie potrebných podujatí, stretnutí a ani na budúce inaugurácie,“ uviedol na svojej platforme Truth Social.
„Pôvodná cena bola 200 miliónov dolárov a dvojnásobná veľkosť a vyššia kvalita finálneho projektu bude niečo menej ako 400 miliónov dolárov,“ ozrejmil Trump. Pôvodne tvrdil, že náklady na projekt pokryjú súkromné dary.
Stredajšie vyjadrenia nasledovali po návrhu republikánov v Senáte, podľa ktorého by mala tajná služba v tomto roku získať z rozpočtu miliardu dolárov na bezpečnostné vylepšenia, ktoré sa týkajú aj tanečnej sály v Bielom dome. Návrh však konkrétne neuvádza, aká časť zvýšenej sumy pôjde na financovanie tanečnej sály.
Demokratický senátor Dick Durbin to kritizoval. Podľa neho sa tak len poskytujú prostriedky na Trumpov „projekt z márnivosti“, zatiaľ čo Američania majú problém vyžiť, píše AFP.
