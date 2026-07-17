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Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb z roku 2020
Podľa jeho slov existujú dôkazy o tom, že volebný systém v USA je zraniteľný voči hackerským útokom, zneužívaniu a zahraničnému zasahovaniu.
Autor TASR
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Washington 17. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vo svojom prejave k národu obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických volieb a uviedol, že ešte v ten istý deň zverejní spravodajské informácie o „šokujúcich slabých miestach“ vo volebnom systéme USA, informuje TASR. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách v roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlych volebných podvodov.
„Dnes večer oznamujem okamžité odtajnenie a zverejnenie kľúčových spravodajských informácií, ktoré odhaľujú šokujúce slabiny našej volebnej infraštruktúry,“ povedal Trump krátko po začiatku prejavu. Podľa jeho slov existujú dôkazy o tom, že volebný systém v USA je zraniteľný voči hackerským útokom, zneužívaniu a zahraničnému zasahovaniu.
„V priebehu niekoľkých rokov, počnúc voľbami v roku 2020, Čínska ľudová republika uskutočnila útok, ktorý sa považuje za najväčšie narušenie bezpečnosti volebných údajov v histórii, v dôsledku čoho Čína nezákonne získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch,“ uviedol.
Tieto informácie podľa jeho slov zahŕňali „mená, adresy, telefónne čísla, preferencie politických strán a ďalšie citlivé údaje, ktoré sú potrebné na registráciu na voľby a na vykonávanie iných nekalých činností. A presne to sa aj dialo“.
Stanica al-Džazíra však upozornila, že takéto záznamy o voličoch sú vo väčšine štátov bežne dostupné ako verejné informácie.
Šéf Bieleho domu ďalej dodal, že séria dokumentov, dostupných na vládnej webovej stránke podľa neho dokazuje snahu „deep state“ (výraz pre skutočné alebo údajné, nelegálne alebo nelegitímne mocenské štruktúry v rámci nejakého štátu), o „aktívne potláčanie a bagatelizovanie informácií“ súvisiacich s čínskymi snahami o narušenie volieb v roku 2020.
Prezident tiež povedal, že nariadil americkému ministerstvu spravodlivosti, Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Ústrednej spravodajskej službe (CIA), aby vyšetrovali osoby zodpovedné za údajné utajovanie týchto informácií a podali trestné oznámenia.
Zdôraznil, že americký volebný systém je „zraniteľný“ a „skorumpovaný“ a zopakoval svoje vyjadrenia z minulosti, že elektronické hlasovacie zariadenia a systémy na sčítavanie hlasov môžu byť napadnuté hackermi.
Bez uvedenia konkrétnych príkladov zároveň obvinil Peking, že chcel platiť amerických novinárom, aby o ňom písali viac negatívnych článkov.
Americký prezident následne vyhlásil, že jeho administratíva bude spolupracovať s jednotlivými štátmi a miestnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť bezpečnosť volebného systému. Vyzval zákonodarcov, aby schválili nový zákon, ktorý by zaviedol rad obmedzení a podmienok týkajúcich sa hlasovania a registrácie voličov.
„Všetkých Američanov žiadam, aby zajtra zdvihli telefón, zavolali svojim zástupcom v Snemovni reprezentantov a Senáte a požadovali, aby bezodkladne schválili zákon ‚Zachráňme Ameriku‘,“ povedal.
Trump tiež obvinil ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zo zámerného zatajenia vyšetrovania FBI týkajúceho sa tvrdení o volebných podvodoch vo voľbách v roku 2020 v Michigane, kľúčovom štáte, kde sa výsledok volieb často rozhoduje tesnou väčšinou.
Prezident ku koncu svojho prejavu kritizoval americké televízne stanice, ktoré odmietli odvysielať jeho prejav, pričom menovite spomenul stanice ABC a NBC. Vyzval na odobratie ich licencií a bez predloženia dôkazov uviedol, že sa podieľali na pokusoch o manipuláciu volieb.
Hoci Trump naďalej tvrdí, že jeho volebná porážka v roku 2020 bola „zmanipulovaná“, viac než 60 súdnych žalôb doposiaľ neprinieslo žiadne rozhodnutia potvrdzujúce, že došlo k podvodu, upozorňuje AFP.
„Dnes večer oznamujem okamžité odtajnenie a zverejnenie kľúčových spravodajských informácií, ktoré odhaľujú šokujúce slabiny našej volebnej infraštruktúry,“ povedal Trump krátko po začiatku prejavu. Podľa jeho slov existujú dôkazy o tom, že volebný systém v USA je zraniteľný voči hackerským útokom, zneužívaniu a zahraničnému zasahovaniu.
„V priebehu niekoľkých rokov, počnúc voľbami v roku 2020, Čínska ľudová republika uskutočnila útok, ktorý sa považuje za najväčšie narušenie bezpečnosti volebných údajov v histórii, v dôsledku čoho Čína nezákonne získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch,“ uviedol.
Tieto informácie podľa jeho slov zahŕňali „mená, adresy, telefónne čísla, preferencie politických strán a ďalšie citlivé údaje, ktoré sú potrebné na registráciu na voľby a na vykonávanie iných nekalých činností. A presne to sa aj dialo“.
Stanica al-Džazíra však upozornila, že takéto záznamy o voličoch sú vo väčšine štátov bežne dostupné ako verejné informácie.
Šéf Bieleho domu ďalej dodal, že séria dokumentov, dostupných na vládnej webovej stránke podľa neho dokazuje snahu „deep state“ (výraz pre skutočné alebo údajné, nelegálne alebo nelegitímne mocenské štruktúry v rámci nejakého štátu), o „aktívne potláčanie a bagatelizovanie informácií“ súvisiacich s čínskymi snahami o narušenie volieb v roku 2020.
Prezident tiež povedal, že nariadil americkému ministerstvu spravodlivosti, Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Ústrednej spravodajskej službe (CIA), aby vyšetrovali osoby zodpovedné za údajné utajovanie týchto informácií a podali trestné oznámenia.
Zdôraznil, že americký volebný systém je „zraniteľný“ a „skorumpovaný“ a zopakoval svoje vyjadrenia z minulosti, že elektronické hlasovacie zariadenia a systémy na sčítavanie hlasov môžu byť napadnuté hackermi.
Bez uvedenia konkrétnych príkladov zároveň obvinil Peking, že chcel platiť amerických novinárom, aby o ňom písali viac negatívnych článkov.
Americký prezident následne vyhlásil, že jeho administratíva bude spolupracovať s jednotlivými štátmi a miestnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť bezpečnosť volebného systému. Vyzval zákonodarcov, aby schválili nový zákon, ktorý by zaviedol rad obmedzení a podmienok týkajúcich sa hlasovania a registrácie voličov.
„Všetkých Američanov žiadam, aby zajtra zdvihli telefón, zavolali svojim zástupcom v Snemovni reprezentantov a Senáte a požadovali, aby bezodkladne schválili zákon ‚Zachráňme Ameriku‘,“ povedal.
Trump tiež obvinil ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zo zámerného zatajenia vyšetrovania FBI týkajúceho sa tvrdení o volebných podvodoch vo voľbách v roku 2020 v Michigane, kľúčovom štáte, kde sa výsledok volieb často rozhoduje tesnou väčšinou.
Prezident ku koncu svojho prejavu kritizoval americké televízne stanice, ktoré odmietli odvysielať jeho prejav, pričom menovite spomenul stanice ABC a NBC. Vyzval na odobratie ich licencií a bez predloženia dôkazov uviedol, že sa podieľali na pokusoch o manipuláciu volieb.
Hoci Trump naďalej tvrdí, že jeho volebná porážka v roku 2020 bola „zmanipulovaná“, viac než 60 súdnych žalôb doposiaľ neprinieslo žiadne rozhodnutia potvrdzujúce, že došlo k podvodu, upozorňuje AFP.