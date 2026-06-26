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Trump obvinil Irán z porušenia prímeria, vraj útočil na lode
Trump neuviedol, kedy presne k údajnému útoku došlo ani o aké plavidlo išlo.
Autor TASR
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Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok obvinil Irán z porušenia dohody o prímerí s USA. Teherán podľa neho zaútočil dronmi na lode v Hormuzskom prielive a jednu z nich zasiahol. Irán sa k tomu bezprostredne nevyjadril. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Iránska islamská republika vystrelila najmenej štyri samovražedné drony na lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. Jeden z dronov zasiahol vrchnú časť veľkej a veľmi drahej nákladnej lode,“ uviedol prezident USA na svojej sieti Truth Social.
Trump neuviedol, kedy presne k údajnému útoku došlo ani o aké plavidlo išlo. To bolo podľa neho poškodené, ale pokračovalo v plavbe. Tvrdí tiež, že USA zostrelili ostatné tri drony údajne vypálené Iránom. „Je zrejmé, že ide o pochabé porušenie našej dohody o prímerí,“ dodal.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) vo štvrtok informoval, že neznámy projektil zasiahol nákladnú loď pri pobreží Ománu a poškodil časť jej paluby.
K útoku došlo v čase, keď Spojené štáty vedú s Iránom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe. Teherán predtým pohrozil lodiam, aby sa prestali presúvať cez Hormuzský prieliv bez jeho povolenia.
V nadväznosti na zasiahnutie plavidla v prielive oznámila Medzinárodná námorná agentúra (IMO), že pozastavuje operácie zamerané na evakuáciu približne 600 lodí a 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Perzskom zálive v dôsledku vojny na Blízkom východe.
„Iránska islamská republika vystrelila najmenej štyri samovražedné drony na lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. Jeden z dronov zasiahol vrchnú časť veľkej a veľmi drahej nákladnej lode,“ uviedol prezident USA na svojej sieti Truth Social.
Trump neuviedol, kedy presne k údajnému útoku došlo ani o aké plavidlo išlo. To bolo podľa neho poškodené, ale pokračovalo v plavbe. Tvrdí tiež, že USA zostrelili ostatné tri drony údajne vypálené Iránom. „Je zrejmé, že ide o pochabé porušenie našej dohody o prímerí,“ dodal.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) vo štvrtok informoval, že neznámy projektil zasiahol nákladnú loď pri pobreží Ománu a poškodil časť jej paluby.
K útoku došlo v čase, keď Spojené štáty vedú s Iránom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe. Teherán predtým pohrozil lodiam, aby sa prestali presúvať cez Hormuzský prieliv bez jeho povolenia.
V nadväznosti na zasiahnutie plavidla v prielive oznámila Medzinárodná námorná agentúra (IMO), že pozastavuje operácie zamerané na evakuáciu približne 600 lodí a 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Perzskom zálive v dôsledku vojny na Blízkom východe.