Trump obvinil OSN z nečinnosti a z podpory nelegálnej migrácie
Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásil, že OSN nepomáha mieru a obvinil ju z podpory nelegálnej migrácie do USA a Európy. Podľa neho „financuje útok na západné krajiny a ich hranice“ a tému nezákonnej migrácie označil za „politickú otázku číslo jeden našej doby“, informuje TASR na základe agentúry AFP a televízie Sky News.
„OSN má obrovský potenciál. Vždy som to hovoril - má obrovský, obrovský potenciál. Ale ani zďaleka ho nevyužíva,“ povedal Trump. Organizácia podľa neho „nerieši problémy, ktoré by mala, ale príliš často nám vytvára nové problémy, ktoré musíme riešiť“.
Americký prezident sa pochválil svojím diplomatickým úsilím a vymenoval sedem konfliktov, ktoré podľa vlastných slov ukončil, vrátane bojov medzi Kambodžou a Thajskom, Pakistanom a Indiou, Izraelom a Iránom či Arménskom a Azerbajdžanom
„Nikdy predtým sa to nestalo. Nikdy sa nič podobné nestalo. Som veľmi poctený, že som to dokázal,“ vyhlásil Trump. „Škoda, že som musel urobiť tieto veci namiesto toho, aby ich urobila OSN,“ dodal s tým, že organizácia sa „v žiadnom z nich ani nepokúsila pomôcť“.
OSN v prejave obvinil z podpory nezákonnej masovej migrácie. „OSN podporuje ľudí, ktorí nelegálne prichádzajú do Spojených štátov, a potom ich musíme dostať von. OSN tiež poskytovala nelegálnym prisťahovalcom potraviny, ubytovanie, dopravu a debetné karty,“ vyhlásil.
Nelegálnej migrácii nečelia iba USA, ale aj Európa, ktorá je podľa Trumpa vo „vážnych problémoch“. „Je čas ukončiť neúspešný experiment otvorených hraníc,“ vyhlásil.
Počas takmer hodinového prejavu sa vyjadril aj k situácii ohľadom jadrových zbraní vo svete. Podľa Trumpa „v súčasnosti pre našu planétu neexistuje vážnejšie nebezpečenstvo“. Dodal, že jeho cieľom je „potlačiť tieto hrozby, počnúc Iránom“.
Trump tiež vyhlásil, že klimatické zmeny sú „najväčší podvod“ na svete. Európsku úniu kritizoval za zníženie jej uhlíkovej stopy, čo podľa neho negatívne ovplyvnilo tamojšie hospodárstvo, a varoval krajiny, ktoré výrazne investovali do obnoviteľných zdrojov energie, že ich ekonomiky utrpia škody. Vyzdvihol tiež dôraz svojej administratívy na ťažbu väčšieho množstva fosílnych palív.
