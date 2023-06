Trump obvinil prokuratúru, že proti nemu vedie politickú kampaň

Washington 10. júna (TASR) - Bývalý prezident USA Donald Trump využil svoje prvé verejné vystúpenie od vznesenia federálnej žaloby na to, aby zintenzívnil svoje útoky na ministerstvo spravodlivosti USA, pričom ho bez dôkazov obvinil z politicky motivovanej kampane, ktorej cieľom je zabrániť mu, aby sa opäť stal prezidentom USA, informovala v sobotu agentúra Reuters citovaná agentúrou TASR.



V sobotňajšom prejave na zjazde republikánov v štáte Georgia Trump tvrdil, že jeho obvinenie zosnoval prezident USA Joe Biden s cieľom zmariť prezidentskú kampaň svojho hlavného politického rivala - republikána Trumpa.



"Smiešne a nepodložené obvinenie mojej osoby zo strany Bidenovej administratívy vyzbrojenej zbraňou nespravodlivosti sa zapíše medzi najstrašnejšie prípady zneužitia moci v dejinách našej krajiny," povedal Trump davu miestnych straníckych funkcionárov.



"Toto kruté prenasledovanie je paródiou na spravodlivosť," kritizoval Trump.



Agentúra Reuters vo svojej správe podotkla, že na podporu týchto Trumpových obvinení neexistujú žiadne dôkazy.



Ministerstvo spravodlivosti USA deklaruje, že všetky jeho rozhodnutia o začatí stíhania sa prijímajú bez ohľadu na stranícku politiku. Aj prezident Biden vyhlásil, že do Trumpovho stíhania nebude zasahovať.



Trumpov komentár sa objavil deň po tom, ako prokurátori proti nemu zverejnili 37-bodovú obžalobu, podľa ktorej si Trump pri odchode z Bieleho domu v januári roku 2021 neoprávnene vzal zložky dokumentov obsahujúcich aj citlivé informácie.



Federálni vyšetrovatelia pred rokom z Trumpovej floridskej rezidencie Mar-a-Lago odniesli 13.000 dokumentov. Sto z nich malo označenie tajné.



Prokuratúra tvrdí, že bývalý prezident si ponechal materiály vrátane dokumentov o americkom jadrovom programe a domácej zraniteľnosti voči prípadnému útoku, o ktorých vedel, že ich nemal mať.



V obžalobe sú tiež podrobne opísané dva prípady, keď Trump údajne zdieľal utajované informácie s osobami, ktoré neboli oprávnené oboznamovať sa s nimi. Popísané sú aj jeho snahy brániť vládnym vyšetrovateľom, ktorí sa tieto materiály snažili získať späť.



Obvinenie bývalého amerického prezidenta z federálnych trestných činov nemá v amerických dejinách obdobu a prišlo v čase, keď je Trump jasným favoritom na nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia na budúci rok.



Reuters konštatuje, že Trumpova kauza bude vzhľadom na charakter voči nemu vznesených obvinení ústredným bodom nominačného súboja v rámci Republikánskej strany.



Väčšina Trumpových súperov na jeho kauzu reagovala obvinením ministerstva spravodlivosti z politickej zaujatosti. Tento postoj podľa Reuters odzrkadľuje ich obavy z rozpadu tvrdého jadra Trumpovej voličskej základne, ktorú tvorí asi 30 percent republikánskych voličov.



Samotný Trump považuje obžalobu za "žart" a publiku v Georgii povedal, že obžaloba ešte viac posilní jeho podporu v rámci strany.



Trump by sa mal pred súd v Miami v štáte Florida, ktorý bude v kauze pojednávať, dostaviť prvýkrát v utorok - deň pred svojimi 77. narodeninami.



Súdny proces nebude Trumpovi brániť v kampani ani výkone prezidentskej funkcie, ak by ho v novembri roku 2024 znovu zvolili. Podľa právnych expertov by sa mu nedalo zabrániť v zložení prezidentskej prísahy ani v prípade, že by bol odsúdený a poslaný do väzenia.



Exprezident čelí obvineniam v siedmich kategóriách trestných činov. Jednou je úmyselné ponechanie si informácií o národnej obrane, čo spadá pod zákon o špionáži s možným trestom do desať rokov väzenia.