Trump obvinil sociálnu sieť Twitter zo sprisahania a snáh o umlčanie

Washington 9. januára (TASR) - Odchádzajúci americký prezident Donald Trump v piatok obvinil sociálnu sieť Twitter zo sprisahania a spolčenia sa s jeho politickými nepriateľmi za účelom "umlčať" ho.



Trump to vyhlásil krátko po tom, ako Twitter natrvalo zrušil jeho osobný účet.



"Twitter ide stále ďalej a ďalej v zakazovaní slobodného prejavu. Zamestnanci Twitteru sa dnes v noci spojili s demokratmi a radikálnou ľavicou a odstránili môj účet z tejto platformy za účelom umlčať ma - aj vás, 75 miliónov veľkých vlastencov, ktorí ste ma volili," napísal Trump v sérii tvítov zo svojho oficiálneho prezidentského účtu @POTUS, informovala tlačová agentúra AFP.



Twitter dané príspevky rýchlo vymazal.



Trump, evidentne očakávajúc takýto krok, svoje komentáre zverejnil aj ako vyhlásenie prostredníctvom tlačovej kancelárie Bieleho domu.



Prezident svojim followerom, ktorých mal na zrušenom osobnom účte @realDonaldTrump takmer 89 miliónov, odkázal, že sa s nimi čoskoro virtuálne stretne na inom mieste.



"Rokujeme s rôznymi ďalšími stranami a čoskoro prídeme s veľkým oznámením, zatiaľ čo zvažujeme aj možnosti vytvorenia vlastnej platformy v blízkej budúcnosti. Nenecháme sa umlčať!" deklaroval Trump.



"Používanie ďalšieho účtu so zámerom obísť sankčné opatrenie je proti našim pravidlám. Podnikli sme preto patričné kroky v súvislosti s nedávnymi tvítmi z účtu @POTUS," uviedli pre AFP predstavitelia spoločnosti Twitter.



POTUS je skratka výrazu President of the United States (prezident Spojených štátov).



Twitter znemožnil Trumpovi prístup na svoju platformu dva dni po tom, ako stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli do budovy Kongresu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr - Senátu a Snemovne reprezentantov, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo demokrata Joea Bidena v novembrových voľbách hlavy štátu.



Vzniknutý chaos a násilie viedlo k smrti piatich ľudí.



Trump pred týmto incidentom zverejnil niekoľko tvítov, v ktorých burcoval svojich podporovateľov nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu, budove amerického Kongresu, pripomína tlačová agentúra DPA.



Twitter svoje rozhodnutie zrušiť Trumpov osobný účet odôvodnil rizikom z ďalšieho podnecovania nepokojov.