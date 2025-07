Trump očakáva férovú obchodnú dohodu s Čínou, rokuje sa aj s Indiou

Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyjadril optimizmus v súvislosti s obchodnými rokovaniami s Čínou a vyhlásil, že očakáva dosiahnutie spravodlivej dohody medzi oboma stranami. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a DPA.



„S Čínou sa nám darí... Myslím si, že to bude fungovať veľmi dobre. Sme na správnej ceste. Myslím si, že s Čínou dosiahneme veľmi spravodlivú dohodu,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.



Americkí a čínski predstavitelia sa tento týždeň stretli vo švédskom Štokholme, kde rokovali o riešení pretrvávajúcich ekonomických sporov. Podľa agentúry AP sa však rozhovory skončili bez konkrétneho výsledku.



Obe krajiny sa v máji v Ženeve dohodli na vzájomnom znížení ciel o 115 percent na 90 dní. Clá na čínsky tovar dovážaný do USA tak klesli na 30 percent a na americký dovoz do Číny na 10 percent. Platnosť tejto dohody má vypršať 12. augusta.



Administratíva Donalda Trumpa už dosiahla obchodné dohody s Európskou úniou, Spojeným kráľovstvom a Japonskom a rokuje s viacerými ďalšími krajinami s cieľom uzavrieť nové dohody.





Trump: Spojené štáty a India naďalej rokujú o obchode



Americký prezident Donald Trump v stredu večer vyhlásil, že Spojené štáty pokračujú v obchodných rokovaniach s Indiou – napriek tomu, že ešte ráno oznámil zavedenie 25-percentného cla na dovoz tovaru z tejto najľudnatejšej krajiny sveta s účinnosťou od piatka. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



Trump pri oznámení nového cla označil Indiu na sociálnej sieti Truth Social za „priateľa“, zároveň ju však obvinil z neférových obchodných praktík, ktoré podľa neho poškodzujú americké firmy. Okrem zavedenia ciel pohrozil aj bližšie nešpecifikovanou finančnou pokutou.



Neskôr však prezident na pôde Bieleho domu naznačil, že existuje priestor na dohodu. „Majú v súčasnosti jedny z najvyšších ciel na svete, ale sú ochotní ich výrazne znížiť,“ povedal Trump novinárom. „Teraz rokujeme s Indiou – uvidíme, čo sa stane... Dozviete sa do konca tohto týždňa.“



Zavedenie 25-percentného cla by podľa Reuters mohlo zasiahnuť Indiu tvrdšie než iných hlavných obchodných partnerov Spojených štátov. Tento krok by mohol narušiť niekoľkomesačné diplomatické snahy o posilnenie strategického partnerstva medzi Washingtonom a Naí Dillí, ktoré je vnímané aj ako protiváha čínskeho vplyvu v regióne.



Trump zároveň uviedol, že k úvahám o uvalení spomínanej, bližšie nešpecifikovanej pokuty prispelo nielen obchodné napätie, ale aj účasť Indie v skupine rozvojových krajín BRICS, ktorú označil za zoskupenie nepriateľsky naladené proti USA.