Trump očakáva konštruktívne stretnutie s Putinom na Aljaške

Na kombosnímke prezident Ruska Vladimir Putin 9. mája v Moskve (vľavo) a prezident USA Donald Trum vo Washingtone 1. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Šéf Bieleho domu zároveň oznámil, že v piatok po stretnutí s Putinom na Aljaške zatelefonuje aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému či ďalším európskym lídrom.

Washington 11. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že očakáva „konštruktívnu diskusiu“ s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas nadchádzajúceho summitu oboch lídrov na Aljaške, ktorý sa uskutoční 15. augusta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Budem hovoriť s Vladimirom Putinom a poviem mu, aby ukončil vojnu (na Ukrajine),“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome. Podľa svojich vyjadrení by rád „videl veľmi rýchle prímerie“. Prezident dúfa v konštruktívne stretnutie a zdôraznil, že môže vyrokovať dohodu o prímerí, no jej prijatie od neho nezávisí.

Šéf Bieleho domu zároveň oznámil, že v piatok po stretnutí s Putinom na Aljaške zatelefonuje aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému či ďalším európskym lídrom. „Ďalšia schôdzka sa uskutoční medzi Zelenským a Putinom, alebo medzi Zelenským, Putinom a mnou. Budem tam, ak ma budú potrebovať,“ ozrejmil.

Trump v pondelok vyjadril nespokojnosť s ukrajinským prezidentom, ktorý zdôrazňoval, že potrebuje ústavné povolenie pre akékoľvek územné ústupky zo strany Ukrajiny. „Má predsa povolenie na to, aby išiel do vojny a zabíjal, no potrebuje schválenie pri výmene územia?“ povedal. „Pretože k nejakej výmene územia dôjde,“ vyhlásil americký líder.
