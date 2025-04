Trump očakáva rýchle rozhodnutie o Iráne

Washington 14. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že očakáva, že urobí rozhodnutie o Iráne veľmi rýchlo. Vyjadril sa po tom, ako obe krajiny oznámili, že ich rozhovory v Ománe boli v sobotu pozitívne a konštruktívne a že sa dohodli na ďalšom stretnutí tento týždeň. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Trump, ktorý pohrozil vojenským zásahom v prípade nedosiahnutia dohody o zastavení iránskeho jadrového programu, novinárom na palube prezidentského lietadla povedal, že hovoril so svojimi poradcami o Iráne a očakáva rýchle rozhodnutie. Bližšie podobnosti neposkytol.



„Urobíme rozhodnutie o Iráne veľmi rýchlo,“ vyhlásil.



Spravodajský server Axios s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so záležitosťou predtým informoval, že druhé kolo rozhovorov o jadrovom programe medzi Spojenými štátmi a Iránom sa uskutoční budúcu sobotu v Ríme.



Sobotňajšie rozhovory v Ománe boli prvými medzi Iránom a Trumpovou vládou, uviedol Reuters s tým, že to platí aj pri zohľadnení prvého funkčného obdobia súčasného šéfa Bieleho domu v rokoch 2017-21. Podľa predstaviteľov oboch strán sa konali v „produktívnej, pokojne a pozivítne atmosfére“.



V sobotu Trump novinárom povedal, že americko-iránske rozhovory prebiehajú dobre. „Na ničom nezáleží, kým to nedokončíte, takže o tom nerád hovorím, ale ide to dobre. Situácia s Iránom sa vyvíja celkom dobre,“ dodal.