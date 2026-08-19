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Trump očakáva, že sa do konca roka stretne s Kim Čong-unom
Trump sa s Kim Čong-unom stretol počas svojho prvého funkčného obdobia trikrát, no od návratu do Bieleho domu minulý rok sa tak ešte nestalo.
Autor TASR,aktualizované
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Washington 19. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že sa do konca roka stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Vyhlásil zároveň, že Severná Kórea disponuje 57 jadrovými zbraňami. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Trump sa s Kim Čong-unom stretol počas svojho prvého funkčného obdobia trikrát, no od návratu do Bieleho domu minulý rok sa tak ešte nestalo.
Denník The Wall Street Journal priniesol v utorok informáciu, že šéf Bieleho domu sa snaží o ďalšiu osobnú schôdzku s vodcom KĽDR už túto jeseň, možno počas svojej cesty do Číny na novembrový summit Ázijsko-tichomorskej obchodnej spolupráce (APEC).
„Áno,“ odpovedal Trump novinárom počas prehliadky novej pristávacej plošiny pre vrtuľníky, ktorú necháva stavať v Bielom dome, na otázku, či sa plánuje stretnúť s Kimom neskôr v tomto roku. Pchjongjang zatiaľ nepotvrdil, či sa tak skutočne stane.
Odpovedi na otázku, či si s Kimom vymieňajú listy, sa Trump vyhol. „To vám nemôžem povedať,“ uviedol po tom, čo sám údajne nové kontakty vágne naznačil v pondelok.
Trump v nedeľu oznámil, že vzhľadom na svoje veľmi dobré vzťahy s vodcom KĽDR nariadil značne obmedziť účasť armády USA na prebiehajúcom spoločnom vojenskom cvičení s Južnou Kóreou, ktoré podľa neho vysiela „nevhodný a nepriateľský“ signál voči KĽDR. Manévre sa na žiadosť Washingtonu skrátia takmer o polovicu a skončia sa tento piatok namiesto 27. augusta.
Svoje vzťahy s Kimom vyzdvihol Trump aj v stredu, pričom podľa AFP nezvyčajne presne odhadol veľkosť jadrového arzenálu Severnej Kórey. „Má 57 veľmi mocných jadrových zbraní. Nikdy sme to nemali dovoliť. Ale má ich,“ vyhlásil v narážke na Kima, s ktorým podľa svojich slov „vychádza veľmi dobre“.
„Kim Čong-una poznám veľmi dobre a bude v pohode, pokiaľ budeme mať rozumného prezidenta.“ uistil Trump.
Trump sa s Kim Čong-unom stretol počas svojho prvého funkčného obdobia trikrát, no od návratu do Bieleho domu minulý rok sa tak ešte nestalo.
Denník The Wall Street Journal priniesol v utorok informáciu, že šéf Bieleho domu sa snaží o ďalšiu osobnú schôdzku s vodcom KĽDR už túto jeseň, možno počas svojej cesty do Číny na novembrový summit Ázijsko-tichomorskej obchodnej spolupráce (APEC).
„Áno,“ odpovedal Trump novinárom počas prehliadky novej pristávacej plošiny pre vrtuľníky, ktorú necháva stavať v Bielom dome, na otázku, či sa plánuje stretnúť s Kimom neskôr v tomto roku. Pchjongjang zatiaľ nepotvrdil, či sa tak skutočne stane.
Odpovedi na otázku, či si s Kimom vymieňajú listy, sa Trump vyhol. „To vám nemôžem povedať,“ uviedol po tom, čo sám údajne nové kontakty vágne naznačil v pondelok.
Trump v nedeľu oznámil, že vzhľadom na svoje veľmi dobré vzťahy s vodcom KĽDR nariadil značne obmedziť účasť armády USA na prebiehajúcom spoločnom vojenskom cvičení s Južnou Kóreou, ktoré podľa neho vysiela „nevhodný a nepriateľský“ signál voči KĽDR. Manévre sa na žiadosť Washingtonu skrátia takmer o polovicu a skončia sa tento piatok namiesto 27. augusta.
Svoje vzťahy s Kimom vyzdvihol Trump aj v stredu, pričom podľa AFP nezvyčajne presne odhadol veľkosť jadrového arzenálu Severnej Kórey. „Má 57 veľmi mocných jadrových zbraní. Nikdy sme to nemali dovoliť. Ale má ich,“ vyhlásil v narážke na Kima, s ktorým podľa svojich slov „vychádza veľmi dobre“.
„Kim Čong-una poznám veľmi dobre a bude v pohode, pokiaľ budeme mať rozumného prezidenta.“ uistil Trump.