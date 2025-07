Trump očakáva, že USA začnú rokovať s Ruskom o jadrovom odzbrojení

Washington 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump očakáva, že Spojené štáty čoskoro nadviažu s Ruskom rokovania o možnostiach jadrového odzbrojenia. Uviedol to v piatok v súvislosti so zmluvou New START, ktorej platnosť vyprší na budúci rok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami – Ruskom a USA. Zmluva, ktorú podpísali v roku 2010 v Prahe a do platnosti vstúpila vo februári 2011, obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Bez predĺženia jej platnosť vyprší 5. februára 2026.



„To nie je dohoda, ktorej platnosť chcete nechať vypršať. Začíname na tom pracovať. Je to problém pre celý svet – keď zrušíte jadrové obmedzenia, je to veľký problém,“ povedal Trump novinárom pred odletom do Škótska na otázku TASS, či je šanca, že sa Rusko a USA dohodnú.



Moskva začiatkom júna naznačila, že vzhľadom na súčasný stav vo vzťahoch s Washington nevidí žiadne dôvody na predĺženie zmluvy New START. Námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Riabkov vtedy tvrdil, že ťažko prekonateľné prekážky pre kontrolu zbrojenia vytvára aj Trumpov plán vytvoriť protiraketový štít Zlatá kupola.



V prípade, že sa zmluva nepredĺži alebo nenahradí inou dohodou, sa experti na bezpečnosť obávajú nových pretekov v zbrojení, a to v čase značného medzinárodného napätia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorý by podľa ruského prezidenta Vladimira Putina aj Trumpa mohol viesť k tretej svetovej vojne, uviedla predtým agentúra Reuters.



Trump od svojej januárovej inaugurácie niekoľkokrát verejne naznačil záujem rokovať s lídrami Ruska a Číny v blízkej budúcnosti o ďalšom obmedzení a znížení počtu jadrových zbraní. Dosiaľ ale podľa TASS neprišiel so žiadnou konkrétnou iniciatívou. Trump v piatok zopakoval svoje niekdajšie tvrdenie, že by bol rád, keby USA a Rusko znížili svoje zásoby jadrových zbraní.



V januári 2025 malo podľa odhadov Štokholmského inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) jadrové zbrane deväť krajín – Spojené štáty, Francúzsko, Británia, India, Pakistan, Izrael, Severná Kórea, Čína a Rusko. Washington a Moskva vlastnia približne 90 percent všetkých jadrových zbraní. SIPRI v nedávnej výročnej správe varoval, že svet je na prahu nových pretekov v jadrovom zbrojení.