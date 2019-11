Trump ocenil Nemecko ako vzácneho spojenca

Washington 9. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v sobotu ocenil Nemecko ako "vzácneho" spojenca. Uviedol to v deň, keď si Nemecko pripomína 30 rokov od pádu Berlínskeho múru.



"Studená vojna sa už dávno skončila, ale diktátorské režimy po celom svete ďalej uplatňujú utláčateľskú taktiku totality sovietskeho štýlu," uviedol Trump z Washingtonu v odkaze, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Blahoželám nemeckému ľudu k ohromným krokom, ktoré urobil pri znovuzjednotení svojej krajiny a znovuvybudovaní bývalého Východného Nemecka. Budeme pokračovať v spolupráci s Nemeckom, jedným z našich najvzácnejších spojencov, aby sme zaručili, že plamene slobody budú horieť ako fakľa nádeje a príležitosti, ktorú bude vidieť celý svet," dodal americký prezident.



Východonemecká pohraničná stráž 9. novembra 1989 pod tlakom veľkého davu Nemcov otvorila bránu do Západného Berlína a prvýkrát od postavenia múru dovolila ľuďom slobodne cez ňu prejsť.



Táto dôležitá udalosť nakoniec vyústila do pádu komunistického režimu a o rok aj do znovuzjednotenia Nemecka. Dovtedy bolo rozdelené na západnú demokratickú časť a východnú, patriacu do sovietskeho totalitného tábora.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu v Berlíne vyhlásila, že Berlínsky múr by mal Nemcom pripomínať, "že sa musíme starať o slobodu a demokraciu".