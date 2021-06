Trump ocenil rozhodnutie Nigérie zablokovať prístup na Twitter

Washington 9. júna (TASR) - Bývalý prezident USA Donald Trump ocenil rozhodnutie Nigérie na neurčitú dobu zablokovať na svojom území prístup na sociálnu sieť Twitter. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



Prístup na Twitter a Facebook by podľa Trumpa mali zablokovať aj ďalšie krajiny, keďže tieto sociálne siete nerešpektujú slobodu prejavu, napísal exprezident ešte v utorok na svojej webovej stránke donaldjtrump.com.



Dodal, že tak možno mal spraviť on sám, keď bol prezidentom USA v rokoch 2016–20, ale riaditeľ spoločnosti Facebook Mark "Zuckerberg mi stále volal a chodil do Bieleho domu na večeru, kde mi hovoril, aký som skvelý".



Svoj príspevok ukončil otázkou: "2024?", čím odkazoval na svoju možnú kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2024, o ktorej sa už nedávno zmienil aj počas svojho prejavu na zjazde Republikánskej strany v štáte Severná Karolína.



Nigéria oznámila zablokovanie prístupu na Twitter minulý piatok z dôvodu jeho používania na aktivity "schopné narušiť korporátnu existenciu Nigérie". Stalo sa tak dva dni po tom, čo Twitter zmazal príspevok nigérijského prezidenta Muhammada Buhariho pre porušovanie pravidiel a zablokoval na 12 hodín jeho profil .



Prezident sa v zmazanom príspevku vyhrážal povstaleckej skupine na juhovýchode krajiny, ktorú nigérijská vláda obviňuje z útokov na políciu a vládne budovy.



Sociálne siete Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a Snapchat zablokovali účty Donalda Trumpa po tom, ako jeho stúpenci 6. januára vtrhli do budovy washingtonského Kapitolu. Reagovali tým na Trumpom stále opakované, ničím nepodložené tvrdenia a zmanipulovaní vlaňajších prezidentských volieb v USA a s nimi súvisiace riziko podnecovania násilností.



Twitter sa už dávnejšie vyjadril, že obnovenie Trumpovho účtu neplánuje. Vedenie Facebooku len nedávno oznámilo, že exprezidentov účet na tejto sociálnej sieti bude zablokovaný najmenej do januára 2023.