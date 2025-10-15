Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump ocenil zabitého aktivistu Charlieho Kirka Prezidentskou medailou

Erika Kirk si utiera oči, zatiaľ čo vojenský asistent číta citáciu predtým, ako prezident Donald Trump posmrtne udelí Prezidentskú medailu slobody jej zosnulému manželovi Charliemu Kirkovi v Ružovej záhrade Bieleho domu v utorok 14. októbra 2025 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Kirk bol 10. septembra zastrelený počas debaty v univerzitnom kampuse v Utahu a ocenenie v jeho mene prevzala vdova Erika Kirková.

Autor TASR
Washington 15. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok na slávnostnom ceremoniáli v Ružovej záhrade Bieleho domu posmrtne udelil pravicovému aktivistovi Charliemu Kirkovi Prezidentskú medailu slobody. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a AFP.

Kirk bol 10. septembra zastrelený počas debaty v univerzitnom kampuse v Utahu a ocenenie v jeho mene prevzala vdova Erika Kirková. Udelenie najvyššieho civilného vyznamenania v USA Biely dom naplánoval na Kirkove nedožité 32. narodeniny.

Trump označil zakladateľa organizácie Turning Point USA za „mučeníka za pravdu a slobodu“.

„Dnes sme tu, aby sme vzdali poctu a aby sme zaspomínali na nebojácneho bojovníka za slobodu, milovaného vodcu, ktorý povzbudil budúcu generáciu ako nikto iný,“ uviedol Trump. „Jeho meno navždy zapisujeme do večného zoznamu skutočných amerických hrdinov,“ dodal.

Erika Kirková sa v emotívnom prejave poďakovala Trumpovi. „Sedem a pol roka som sa snažila nájsť perfektný narodeninový darček pre Charlieho,“ povedala. „Ale teraz môžem s istotou povedať, pán prezident, že ste mu dali najlepší narodeninový darček, aký kedy mohol dostať,“ dodala.

Trump využil ceremoniál na oznámenie prísnejších zásahov proti tomu, čo nazýva radikálnymi ľavicovými skupinami. „Skončili sme s rozhnevanými davmi a nedovolíme, aby naše mestá boli nebezpečné,“ dodal.

Medzi hosťami na slávnosti boli aj argentínsky prezident Javier Milei a viacero konzervatívnych amerických mediálnych osobností.
