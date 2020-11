Trump odišiel do golfového klubu, spočítavanie hlasov sa naťahuje

Sterling 7. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump odišiel v sobotu z Bieleho domu prvýkrát od volebného utorka a smeroval do svojho golfového klubu v Sterlingu v štáte Virgínia, pri americkom hlavnom meste Washington D.C. Spočítavanie hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách sa totiž naťahuje a v rozhodujúcich štátoch vedie Trumpov demokratický súper Joe Biden, pripomenula situáciu tlačová agentúra AFP.



Trump sa v posledných dňoch objavil len dvakrát pri Bielom dome a prihovoril sa národu.



Biden sa blíži k víťazstvu a Biely dom má na dosah - víťazstvo v dôležitom štáte Pensylvánia, kde vedie, by mu zabezpečilo dostatok hlasov v Zbore voliteľov. Práve to určuje, kto sa po voľbách stane prezidentom USA.



Trump však vyhlásil: "Voľby som vyhral - o mnoho hlasov!" Toto tvrdenie napísal aj na sociálnej sieti Twitter, ktorá prezidentov tvít skryla.