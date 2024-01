Trump odišiel zo súdnej siene počas záverečných rečí

New York 26. januára (TASR) - Donald Trump v piatok opustil budovu newyorského súdu počas záverečných rečí o tom, prečo má vyplatiť odškodné žene, ktorú podľa predchádzajúceho verdiktu sexuálne napadol a očiernil. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Spisovateľka E. Jean Carrollová žiada za urážku na cti od Trumpa odškodné vo výške viac ako desať miliónov dolárov.



Trump, ktorého v samostatnom prípade v New Yorku porota uznala za vinného za sexuálne napadnutie Carrollovej, vo štvrtok pred súdom poprel, že by svojimi výrokmi niekoho navádzal k tomu, aby Carrollovej ublížil. Sudca Lewis Kaplan dovolil, aby mu jeho advokáti položili iba tri otázky, na ktoré mohol odpovedať len áno alebo nie, aby neodbočil od merita veci. "Toto nie je Amerika," povedal Trump, keď opúšťal súdnu sieň.



Bývalý prezident, ktorý sa znova uchádza o prezidentský úrad, sa na súdnom pojednávaní nemusí zúčastňovať a nemusí ani vypovedať. Súdne konania, ktorým čelí, však podľa AFP využíva, aby vzbudil mediálnu pozornosť a prezentoval sa ako obeť.



Trump čelí viacerým trestným konaniam vrátane údajného pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 a občianskoprávnemu prípadu týkajúcemu sa obchodného podvodu.



Carrollová tvrdí, že v roku 2019, keď prvýkrát verejne prehovorila o sexuálnom napadnutí, ju Trump očiernil, keď na jej adresu povedal, že nie je jeho typ.



"Predtým som bola známa iba ako novinárka a teraz som známa ako klamárka, podvodníčka a blázon," odpovedala minulý týždeň Carrollová na otázku, ako jej Trumpova poznámka poškodila povesť. Zároveň citovala ďalšie Trumpove urážky.



Trumpova právnička Alina Habbová sa vo štvrtok snažila dosiahnuť zamietnutie žaloby s odôvodnením, že vyhrážky proti Carrollovej, ktoré sú súčasťou žaloby, sa na sociálnych sieťach šírili ešte pred Trumpovými výrokmi v roku 2019. Súd jej žiadosť odmietol.



Tento týždeň spustil Trump novú sériu slovných útokov na Carrollovú a venoval jej 37 príspevkov na svojej platforme Truth Social. Minulý týždeň počas Carrollovej výpovede Trump jej vyjadrenia nahlas komentoval, za čo ho sudca požiadal, aby sa stíšil, a neskôr mu pohrozil, že ho vykáže zo súdnej siene.