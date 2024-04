Trump odkázal do Budapešti, že sa teší na spoluprácu s Orbánom

Budapešť 26. apríla (TASR) - Donald Trump sa nevie dočkať, kedy bude "ako 47. prezident Spojených štátov" opäť úzko spolupracovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Vyplýva to z optimisticky ladeného videozáznamu, ktorým bývalý americký prezident a terajší prezidentský kandidát Republikánskej strany pozdravil v piatok účastníkov tretej budapeštianskej medzinárodnej konferencie Conservative Political Action Conference (CPAC). S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Trumpovo videoposolstvo bolo podľa servera kratšie než to vlaňajšie, trvalo iba poldruha minúty. "Prebieha epický boj za oslobodenie našich krajín, pretože isté hrozivé sily nám chcú vziať našu kultúru, suverenitu a náš spôsob života," podčiarkol bývalý prezident, ktorý hovoril aj o tom, že bol hrdý na to, ako vo funkcii prezidenta spolupracoval s Orbánom, ktorého považuje za skvelého človeka.



Trump zdôraznil, že on i maďarský premiér úspešne bojovali proti nelegálnemu prisťahovalectvu a navyše obaja vytvorili pracovné miesta a chránili kultúru svojej krajiny.



"Pokiaľ zostaneme verní svojim zásadám a odvážni pri obrane našich hodnôt, my konzervatívci vyhráme boj na obranu našej civilizácie pred komunistami, marxistami a fašistami," uzavrel Trump.



Orbán vo štvrtok v prvý deň dvojdňového podujatia poznamenal, že Maďarsko má v medzinárodnej politike váhu aj napriek tomu, že je malou krajinou. "Je v nás niečo príťažlivé, exotické. Možno jazyk, ktorému nikto nerozumie," dodal s tým, že Maďarsko zostáva konzervatívnym ostrovom v progresívno-liberálnom oceáne.



Na programe podujatia figurujú vystúpenia predsedu holandskej nacionalistickej Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa, bývalého šéfa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) Fabricea Leggeriho, bývalého predsedu vlády Slovinska Janeza Janšu, senátora štátu Oklahoma Markwayneho Mullina, bývalého amerického republikánskeho prezidentského kandidáta Ricka Santoruma, vodcu nacionálno-konzervatívnej strany Vox v Španielsku Santiaga Abascala, bývalého poľského premiéra Mateusza Morawieckého či expremiéra Austrálie Tonyho Abbotta.



Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila v roku 2022 v Budapešti.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)