Trump odkázal Starmerovi, že britské lietadlové lode už nepotrebuje
Spojené kráľovstvo urýchlilo prípravu lietadlovej lode HMS Prince of Wales, hoci zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o jej nasadení do vojnovej zóny.
Autor TASR
Washington 8. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že „dve lietadlové lode“ z Veľkej Británie už nie sú potrebné na podporu jeho vojny na Blízkom východe. Ide o jeho najnovšiu kritiku postoja Londýna k prebiehajúcemu konfliktu v Iráne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
„Spojené kráľovstvo, náš niekdajší veľký spojenec, možno najväčší zo všetkých, konečne vážne uvažuje o vyslaní dvoch lietadlových lodí na Blízky východ,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „To je v poriadku, premiér (Keir) Starmer, už ich nepotrebujeme - ale budeme si to pamätať. Nepotrebujeme ľudí, ktorí sa zapájajú do vojen, keď sme už vyhrali!“ dodal Trump.
Spojené kráľovstvo urýchlilo prípravu lietadlovej lode HMS Prince of Wales, hoci zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o jej nasadení do vojnovej zóny, informovali britské médiá s odvolaním sa na ministerstvo obrany. Lietadlová loď HMS Prince of Wales sa momentálne nachádza v prístave Portsmouth v južnom Anglicku.
Britský premiér Keir Starmer nahneval amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď spočiatku odmietol akúkoľvek úlohu v americko-izraelskej vojne s Iránom, ktorá sa začala 28. februára. Neskôr súhlasil s požiadavkou USA využiť dve britské vojenské základne na „špecifické obranné operácie s cieľom zabrániť Iránu v odpaľovaní rakiet do regiónu“.
Tieto základne sa nachádzajú vo Fairforde v grófstve Gloucestershire v západnom Anglicku a v britsko-americkom komplexe Diego García na Čagoských ostrovoch v Indickom oceáne.
Starmer, bývalý právnik v oblasti ľudských práv, obhajoval svoje pôvodné rozhodnutie tým, že akékoľvek rozhodnutie Spojeného kráľovstva „musí mať vždy zákonný základ a premyslený plán“. Starmer tiež trval na tom, že mal pravdu, keď zmenil svoj postoj, pretože odvetné útoky Iránu raketami a dronmi na americko-izraelské údery ohrozili britské záujmy a spojencov v regióne.
