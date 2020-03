Trump: Odklad prezidentských primárok nie je nutný

Washington 16. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump v pondelok povedal, že odklad primárok z dôvodu koronavírusovej krízy "nie je nutný", hoci guvernér amerického štátu Ohio vyzval na odloženie hlasovania v prezidentských primárkach v tomto štáte, naplánovaného na utorok.



"Odloženie volieb nie je veľmi dobrá vec," povedal Trump novinárom v Bielom dome. "Myslím si, že odklad nie je nutný," dodal.



Tri ďalšie americké štáty, kde sa majú v utorok konať prezidentské primárky - teda Arizona, Florida a Illinois, toto hlasovanie uskutočnia, informovala tlačová agentúra AFP.



Guvernér štátu Ohio Mike DeWine požiadal na súde o odklad primárok do 2. júna. Ak by to sudca odsúhlasil, Ohio by sa stalo tretím americkým štátom, ktorý by odložil primárky. Louisiana ich preložila zo 4. apríla na 20. júna a Georgia z 24. marca na 19. mája.



V primárkach si občania USA vyberajú straníckych kandidátov, ktorí sa budú v novembri uchádzať o prezidentský úrad. Republikán Trump dúfa, že zvíťazí nad demokratickým kandidátom a bude vládnuť druhé funkčné obdobie.