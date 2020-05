Trump posunie summit G7, chce naň pozvať ďalšie krajiny

Washington 31. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP.



"Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje vo svete, je to veľmi zastaraná skupina krajín," povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One, ktorým sa viezol z Floridy do Washingtonu.



Summit G7 by sa mal podľa Trumpa namiesto júna konať až na jeseň, a to aj za účasti viacerých ďalších krajín. Konkrétne v tejto súvislosti spomenul Rusko, Južnú Kóreu, Indiu a Austráliu.



Stretnutie lídrov Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Japonska, Talianska a USA sa malo pôvodne konať koncom júna v Camp Davide v americkom štáte Maryland. Rusko bolo z pôvodnej G8 vylúčené pred piatimi rokmi v reakcii na anexiu Krymského polostrova.