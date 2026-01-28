Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Zahraničie

Trump odmieta Málikího za premiéra Iraku

.
Na snímke bývalý iracký premiér Núrí Málikí. Foto: TASR/AP

Na čele irackej vlády už Málikí stál v rokoch 2006 až 2014 po americkej invázii a zvrhnutí Saddáma Husajna.

Autor TASR
Bagdad 28. januára (TASR) - Bývalý iracký premiér Núrí Málikí, ktorý by sa čoskoro mohol vrátiť do pozície šéfa vlády, v stredu kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten deň predtým uviedol, že v prípade jeho návratu do funkcie predsedu vlády prestanú USA Irak podporovať. Podľa Málikího ide o flagrantné zasahovanie do záležitostí Iraku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Aliancia šiitských frakcií Koordinačný rámec navrhla po novembrových voľbách Málikího do funkcie premiéra. Jeho nomináciu v utorok kritizoval Trump, podľa ktorého Málikí presadzuje „šialenú politiku a ideológiu“ a pod jeho vedením sa krajina prepadla do „chudoby a totálneho chaosu“. Pokiaľ sa stane premiérom, Trump pohrozil, že USA Iraku „prestanú pomáhať“.

Na čele irackej vlády už Málikí stál v rokoch 2006 až 2014 po americkej invázii a zvrhnutí Saddáma Husajna. Kritici vrátane viacerých amerických predstaviteľov mu vyčítajú, že v dôsledku zlej správy krajiny je zodpovedný za rozmach teroristickej skupiny Islamský štát. Podľa niektorých tiež podnecoval medzináboženské napätie.

„Odmietame otvorené zasahovanie Spojených štátov do vnútorných záležitostí Iraku a považujeme to za porušenie jeho suverenity. Na základe môjho rešpektu k vôli národa a rozhodnutiu Koordinačného rámca budem pokračovať v práci, až kým nedosiahneme cieľ spôsobom, ktorý bude v súlade s najvyššími záujmami irackého ľudu,“ uviedol Málikí v príspevku na sociálnej sieti X.

Podľa miestnych zvyklostí post premiéra v Iraku zastáva šiitský moslim, predsedom parlamentu je sunnita a prevažne ceremoniálny úrad prezidenta zastáva Kurd.

Niekoľko irackých politických zdrojov agentúru AFP informovalo, že koalícia šiitských frakcií sa čoskoro stretne, aby diskutovala o Trumpovom ultimáte. Je to „komplikovaná situácia“, povedal zdroj blízky Koordinačnému rámcu. Koalícia je podľa neho v súvislosti s podporou Málikího rozdelená, keďže časť jej členov chcela, aby vo funkcii pokračoval premiér Muhammad Šijá Súdání.
.

Neprehliadnite

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad