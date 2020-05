Trump odmieta obvinenia Venezuely z vyvolávania násilia

Bogota 5. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok odmietol obvinenia venezuelského prezidenta Nicolása Madura, podľa ktorého Washington v jeho krajine "vyvoláva a podnecuje násilné aktivity". Trump tvrdí, že tieto obvinenia "nemajú s americkou vládou nič spoločné".



Podľa agentúry DPA Maduro v pondelok uviedol, že Spojené štáty zneužívajú koronavírusovú pandémiu, zaplavujú Venezuelu násilím a v snahe nájsť zámienku, aby ju mohli napadnúť, si najímajú žoldnierov".



Narážal tak na víkendový incident, počas ktorého sa skupina ozbrojencov, pochádzajúca podľa venezuelských úradov z Kolumbie, pokúsila pristáť s motorovými člnmi na pobreží venezuelského štátu La Guaira, približne 32 kilometrov od hlavného mesta Caracas. Podľa ministra vnútra Néstora Reverola ozbrojenci plánovali vykonať "teroristické útoky", vrátane atentátov na venezuelských predstaviteľov.



Venezuelská vláda v pondelok oznámila, že pokus o inváziu odrazila a bezpečnostné zložky zabili ôsmich útočníkov. Podľa Madura už bolo v tejto súvislosti zatknutých 13 ľudí vrátane dvoch občanov USA. Ukázal aj ich pasy vystavené na mená Airan Berry a Luke Denman.



Maduro tvrdil, že Berry a Denman spolupracovali s americkým veteránom Jordanom Goudreauom, ktorý šéfuje súkromnej bezpečnostnej službe Silvercorp USA. Goudreau, ktorý je bývalým príslušníkom amerických špeciálnych síl (zelených baretov) sa k nedeľňajšiemu, zrejme neúspešnému pokusu o inváziu do Venezuely sám prihlásil.



"Zistíme, čo sa stalo. Práve sme sa o tom dozvedeli. Nech je to ale čokoľvek, v každom prípade o tom budeme informovať. S našou vládou to však nemá nič spoločné," vyhlásil v reakcii Trump.



Líder venezuelskej opozície Juan Guaidó spochybnil vládnu verziu udalostí a uviedol, že Maduro sa snaží "vyvolať zmätok". Venezuela totiž opakovane obviňuje Kolumbiu a USA z podnecovania pokusov o zvrhnutie Madurovej vlády.



Napätie vo Venezuele eskalovalo po tom, ako sa Guaidó vyhlásil 23. januára 2019 za dočasného prezidenta s tým, že chce zosadiť nelegitímne znovuzvoleného Madura. Maduro zvíťazil v sporných prezidentských voľbách v roku 2018, čím zostal vo funkcii na druhé volebné obdobie. Guaidóa za dočasného prezidenta uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane USA. Maduro má na svojej strane venezuelskú armádu, Kubu, Čínu a Turecko.