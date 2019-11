Trump zrušil odobranie hodnosti vojaka za fotku s mŕtvym džihádistom

Washington 25. novembra (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper v pondelok vyhlásil, že americký prezident Donald vydal priamy príkaz, aby člen elitných jednotiek Navy SEALs Edward Gallagher, ktorý bol podozrivý z vojnových zločinov, mohol odísť do výslužby a zároveň si zachovať hodnosť i štatút člena tejto elitnej jednotky. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf amerického rezortu obrany takto pred novinármi vysvetlil svoje nedeľňajšie oznámenie Gallagherovho odchodu do výslužby so zachovaním hodnosti a štatútu člena Navy SEALs.



Námorníctvo USA potrestalo Edwarda Gallaghera odobratím poddôstojníckej hodnosti za fotografiu z Iraku z roku 2017, na ktorej pózoval s mŕtvym telom zabitého džihádistu. Vojakovi v tejto súvislosti hrozilo aj odobratie odznaku člena Navy SEALs, čo by sa rovnalo oficiálnemu vylúčeniu.



Do prípadu sa však osobne zaangažoval prezident USA Donald Trump, ktorý minulý týždeň vyhlásil, že vylúčenie Gallaghera z týchto elitných jednotiek nepripustí. Vojakovi tiež vrátil pôvodnú vojenskú hodnosť.



Gallagher bol pôvodne podozrivý aj z toho, že džihádistu zabil, v tomto prípade však bol od obvinenia zbavený.