Trump odmietol kandidatúru za viceprezidenta pre snahu zostať pri moci
Ústava USA stanovuje, že prezident môže vo funkcii pôsobiť najviac dve štvorročné obdobia.
Autor TASR
Washington 27. októbra (TASR) – Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že sa vo voľbách v roku 2028 nebude uchádzať o post viceprezidenta. Podľa niektorých jeho priaznivcov by mu to umožnilo zostať v Bielom dome a vyhnúť sa obmedzeniu pre počet prezidentských funkčných období, píše TASR podľa agentúry AFP.
Ústava USA stanovuje, že prezident môže vo funkcii pôsobiť najviac dve štvorročné obdobia. Trump v januári tohto roka začal svoje druhé obdobie. Niektorí jeho podporovatelia navrhujú, aby kandidoval za viceprezident. V prípade víťazstva by sa vrátil do úradu hlavy štátu, ktorý by odstúpením uvoľnil novozvolený prezident.
Trump na otázku, či by sa vo voľbách v novembri 2028 uchádzal o funkciu viceprezidenta, novinárom na palube prezidentského špeciálu povedal, že by mu to „bolo dovolené“. Dodal však: „Neurobil by som to... Nebolo by to správne.“
Trump (79) bol prezidentom v rokoch 2017 – 2021 a často spomína, že jeho stúpenci žiadajú, aby napriek ústavnému obmedzeniu vládol aj po konci svojho súčasného mandátu. Nedávno na stole v Oválnej pracovni vystavil červenú čiapku s heslom „Trump 2028“.
Jeho bývalý poradca a jeden z hlavných ideológov hnutia Make America Great Again (MAGA) Steve Bannon nedávno vyhlásil, že existuje plán pre udržanie Trumpa v Bielom dome. „Dostane tretie funkčné obdobie. Trump bude prezidentom v roku 2028. A ľudia by sa s tým mali zmieriť,“ uviedol Bannon pre týždenník The Economist.
