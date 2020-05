Trump odmietol komentovať údajný výstup Kim Čong-una na verejnosti

Washington 2. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmietol komentovať správy o tom, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa po 20 dňoch údajne zrazu v sobotu objavil na verejnosti. Píše o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



"Radšej by som to ešte nekomentoval - o Kim Čong-unovi," povedal Trump novinárom v Bielom dome pred odchodom do letného a víkendového sídla amerických prezidentov Camp David.



V období Kimovej takmer trojtýždňovej neprítomnosti sa začali šíriť špekulácie, že je vážne chorý alebo že dokonca zomrel.



"Budeme musieť o tom niečo povedať - ale až keď príde na to vhodná chvíľa," uviedol Trump. K tomu, či je Kim ešte živý, sa šéf Bieleho domu iba stroho vyjadril: "Nechcem o tom hovoriť."



Avšak na otázku, či s ním bude tento víkend hovoriť, Trump podľa Jonhapu odpovedal: "Možno budem."



Aktuálne fotografie Kim Čong-una zverejnil v sobotu severokórejský štátny denník Rodong sinmun. Zachytávajú ho na piatkovom slávnostnom otvorení továrne na výrobu priemyselných hnojív neďaleko metropoly Pchjongjang.



Kim v čiernom oblečení a s úsmevom slávnostne prestrihol pásku. Usmieval sa aj pri prehliadke továrne.



Na otvorení sa zúčastnili aj ďalší vysokopostavení predstavitelia Severnej Kórey vrátane jeho mladšej sestry a blízkej poradkyne Kim Jo-džong.