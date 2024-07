Trump odmietol obavy, že je hrozbou pre demokraciu

Grand Rapids 21. júla (TASR) - Republikánsky kandidát na post prezidenta USA Donald Trump v sobotu na zhromaždení v štáte Michigan odmietol obavy, že je hrozbou pre demokraciu. Povedal tiež, že minulý týždeň prijal guľku za demokraciu. TASR informuje podľa agentúry AFP a stanice BBC.



Exprezident sa tiež posmešne vyjadroval o Demokratickej strane, v rámci ktorej sa stupňuje nátlak na demokratického kandidáta Joea Bidena, aby odstúpil z boja o post prezidenta.



Trump podľa svojich slov v prípade volebného víťazstva zabráni tretej svetovej vojne a tiež vyrieši konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, napísal denník The Guardian. Takisto plánuje uskutočniť "najväčšiu deportačnú operáciu" v dejinách krajiny a posilniť ochranu hraníc.



Republikánska strana počas uplynulého týždňa na zjazde v Milwaukee v štáte Wisconsin oficiálne potvrdila Trumpa za svojho kandidáta do novembrových volieb. Exprezident nomináciu prijal a oznámil, že za svojho kandidáta na viceprezidenta si vybral amerického senátora za štát Ohio J. D. Vancea. Ten v sobotu tiež vystúpil na zhromaždení v Michigane.



Michigan je jedným z tzv. swing states - s tradične vyrovnanou podporou oboch veľkých strán-, ktorý by mohol rozhodnúť novembrové prezidentské voľby, píše AP. Trump v tomto štáte jasne zvíťazil pri svojom triumfe v prezidentských voľbách v roku 2016; roku 2020 si tu však víťazstvo pripísal súčasný prezident Joe Biden.



Na Trumpa 13. júla na zhromaždení v štáte Pensylvánia vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks. Exprezidentovi prestrelil hornú časť pravého ucha. Americká tajná služba následne útočníka zastrelila. O život prišla aj ďalšia osoba a dve utrpeli zranenia.