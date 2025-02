Trump odmietol podporiť Vancea do volieb v roku 2028, je vraj priskoro

Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre stanicu Fox News odmietol podporiť viceprezidenta J.D. Vancea ako svojho nástupcu a republikánskeho nominanta do nasledujúcich prezidentských volieb. Podľa Trumpa je na to ešte priskoro, píše TASR podľa správy týždenníka Newsweek.



Na otázku moderátora Breta Baiera, či vidí Vancea ako svojho nástupcu a nominanta Republikánskej strany v roku 2028, Trump odpovedal: "Nie, ale je veľmi schopný."



"Myslím si, že zatiaľ robí fantastickú prácu. Je príliš skoro, ešte len začíname," dodal Trump.



Donald Trump sa podľa zákona o tretí prezidentský mandát uchádzať nemôže. Je teda otázne, kto po ňom preberie vedenie Republikánskej strany.



Bývalý senátor za štát Ohio J.D. Vance je podľa portálu Newsweek po svojej nominácii na post viceprezidenta všeobecne považovaný za Trumpovho nástupcu. Nemá však pevnú podporu všetkých republikánov.



Vance mal v minulosti na adresu Donalda Trumpa niekoľko negatívnych pripomienok: nazval ho napríklad "americkým Hitlerom" alebo "nespôsobilým zastávať najvyšší úrad v krajine".



Trump sa v rozhovore snažil vyhnúť odpovediam na ďalšie otázky o podpore Vancea a namiesto toho deklaroval, že "podľa mnohých ľudí bol začiatok jeho prezidentstva najlepší v histórii".



"Spravili sme veľmi veľa veľmi rýchlo. Museli sme, pretože to, čo spravili našej krajine, je smutné," dodal.